Trenutačna cijena OneRing (RING) danas je $ 0.00584788, s promjenom od 7.87% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije RING u USD je $ 0.00584788 po RING.

OneRing trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 39,793, s količinom u optjecaju od 6.80M RING. Tijekom posljednja 24 sata, RING trgovao je između $ 0.00272514 (niska) i $ 0.00642104 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 4.81, dok je rekordna najniža cijena bila $ 0.00215211.

U kratkoročnim performansama, RING se kretao -0.78% u posljednjem satu i -18.12% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je --.

Informacije o tržištu OneRing (RING)

Tržišna kapitalizacija $ 39.79K$ 39.79K $ 39.79K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 554.11K$ 554.11K $ 554.11K Količina u optjecaju 6.80M 6.80M 6.80M Ukupna količina 94,753,393.0 94,753,393.0 94,753,393.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija OneRing je $ 39.79K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju RING je 6.80M, s ukupnom količinom od 94753393.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 554.11K.