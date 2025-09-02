Više o ONEID

OneID Logotip

OneID Cijena (ONEID)

Neuvršten

1 ONEID u USD cijena uživo:

$0.00195058
$0.00195058$0.00195058
-2.40%1D
mexc
USD
Grafikon aktualnih cijena OneID (ONEID)
OneID (ONEID) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
24-satna najniža cijena
24-satna najviša cijena

+0.20%

-2.48%

-0.15%

-0.15%

OneID (ONEID) cijena u stvarnom vremenu je $0.00195058. Tijekom protekla 24 sata, ONEIDtrgovalo je između najniže cijene $ 0.00187875 i najviše cijene $ 0.00200024, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena ONEID je $ 0.00559682, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.0016588.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, ONEID se promijenio za +0.20% u posljednjih sat vremena, -2.48% u posljednjih 24 sata i -0.15% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu OneID (ONEID)

--
----

Trenutačna tržišna kapitalizacija OneID je $ 975.29K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju ONEID je 500.00M, s ukupnom količinom od 1000000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 1.95M.

OneID (ONEID) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz OneID u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz OneID u USD iznosila je $ -0.0001014986.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz OneID u USD iznosila je $ -0.0000466104.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz OneID u USD iznosila je $ -0.000497045595501496.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ 0-2.48%
30 dana$ -0.0001014986-5.20%
60 dana$ -0.0000466104-2.38%
90 dana$ -0.000497045595501496-20.30%

Što je OneID (ONEID)

OneID is your all-access identity pass to the open internet. We’re building the identity layer for Web3 — a universal, self-sovereign identity that works across 100+ blockchains. In addition, our OneID SDK & API empowers developers to build on-chain identities with ease. We're committed to simplifying access to diverse networks and managing Web3 identities, thereby improving user convenience. Our focus extends beyond creating on-chain identities; we're passionate about empowering users to explore the digital world effortlessly with a single, universal identity. OneID for all blockchains, all utilities, and all possibilities.

MEXC je vodeća burza kriptovaluta kojoj vjeruje više od 10 milijuna korisnika diljem svijeta. Poznata je kao burza s najširim izborom tokena, najbržim popisima tokena i najnižim naknadama za trgovanje na tržištu. Pridruži se MEXC platformi sada da iskusiš vrhunsku likvidnost i najkonkurentnije naknade na tržištu!

Resurs OneID (ONEID)

Službena web-stranica

OneID Predviđanje cijene (USD)

Koliko će OneID (ONEID) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših OneID (ONEID) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za OneID.

Provjerite OneID predviđanje cijene sada!

ONEID u lokalnim valutama

OneID (ONEID) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike OneID (ONEID) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o ONEID opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o OneID (ONEID)

Koliko OneID (ONEID) vrijedi danas?
Cijena ONEID uživo u USD je 0.00195058 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena ONEID u USD?
Trenutačna cijena ONEID u USD je $ 0.00195058. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija OneID?
Tržišna kapitalizacija za ONEID je $ 975.29K USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za ONEID?
Količina u optjecaju za ONEID je 500.00M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za ONEID?
ONEID je postigao ATH cijenu od 0.00559682 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za ONEID?
ONEID je vidio ATL cijenu od 0.0016588 USD.
Koliki je obujam trgovanja za ONEID?
24-satni obujam trgovanja za ONEID je -- USD.
Hoće li ONEID još narasti ove godine?
ONEID mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte ONEID predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Odricanje od odgovornosti

