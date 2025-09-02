OneID (ONEID) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0.00187875 $ 0.00187875 $ 0.00187875 24-satna najniža cijena $ 0.00200024 $ 0.00200024 $ 0.00200024 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0.00187875$ 0.00187875 $ 0.00187875 24-satna najviša cijena $ 0.00200024$ 0.00200024 $ 0.00200024 Najviša cijena ikada $ 0.00559682$ 0.00559682 $ 0.00559682 Najniža cijena $ 0.0016588$ 0.0016588 $ 0.0016588 Promjena cijene (1H) +0.20% Promjena cijene (1D) -2.48% Promjena cijene (7D) -0.15% Promjena cijene (7D) -0.15%

OneID (ONEID) cijena u stvarnom vremenu je $0.00195058. Tijekom protekla 24 sata, ONEIDtrgovalo je između najniže cijene $ 0.00187875 i najviše cijene $ 0.00200024, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena ONEID je $ 0.00559682, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.0016588.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, ONEID se promijenio za +0.20% u posljednjih sat vremena, -2.48% u posljednjih 24 sata i -0.15% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu OneID (ONEID)

Tržišna kapitalizacija $ 975.29K$ 975.29K $ 975.29K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 1.95M$ 1.95M $ 1.95M Količina u optjecaju 500.00M 500.00M 500.00M Ukupna količina 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija OneID je $ 975.29K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju ONEID je 500.00M, s ukupnom količinom od 1000000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 1.95M.