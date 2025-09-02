Olympus (OHM) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 22.53 24-satna najniža cijena $ 22.97 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 22.53 24-satna najviša cijena $ 22.97 Najviša cijena ikada $ 1,415.26 Najniža cijena $ 7.54 Promjena cijene (1H) -0.22% Promjena cijene (1D) -0.61% Promjena cijene (7D) +0.54%

Olympus (OHM) cijena u stvarnom vremenu je $22.79. Tijekom protekla 24 sata, OHMtrgovalo je između najniže cijene $ 22.53 i najviše cijene $ 22.97, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena OHM je $ 1,415.26, dok je najniža cijena svih vremena $ 7.54.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, OHM se promijenio za -0.22% u posljednjih sat vremena, -0.61% u posljednjih 24 sata i +0.54% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Olympus (OHM)

Tržišna kapitalizacija $ 373.26M Obujam (24 sata) -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 478.50M Količina u optjecaju 16.38M Ukupna količina 20,993,562.2976127

Trenutačna tržišna kapitalizacija Olympus je $ 373.26M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju OHM je 16.38M, s ukupnom količinom od 20993562.2976127. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 478.50M.