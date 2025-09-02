NASDEX (NSDX) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0.00653398 24-satna najniža cijena $ 0.00657206 24-satna najviša cijena Najviša cijena ikada $ 0.908581 Najniža cijena $ 0.00550403 Promjena cijene (1H) +0.00% Promjena cijene (1D) -0.11% Promjena cijene (7D) +3.40%

NASDEX (NSDX) cijena u stvarnom vremenu je $0.00656204. Tijekom protekla 24 sata, NSDXtrgovalo je između najniže cijene $ 0.00653398 i najviše cijene $ 0.00657206, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena NSDX je $ 0.908581, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.00550403.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, NSDX se promijenio za +0.00% u posljednjih sat vremena, -0.11% u posljednjih 24 sata i +3.40% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu NASDEX (NSDX)

Tržišna kapitalizacija $ 124.58K Obujam (24 sata) -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 506.42K Količina u optjecaju 18.99M Ukupna količina 77,173,521.79039142

Trenutačna tržišna kapitalizacija NASDEX je $ 124.58K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju NSDX je 18.99M, s ukupnom količinom od 77173521.79039142. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 506.42K.