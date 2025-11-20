Mooncat Cijena danas

Trenutačna cijena Mooncat (MOONCAT) danas je $ 0.00050644, s promjenom od 1.11% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije MOONCAT u USD je $ 0.00050644 po MOONCAT.

Mooncat trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 506,392, s količinom u optjecaju od 999.90M MOONCAT. Tijekom posljednja 24 sata, MOONCAT trgovao je između $ 0.00039758 (niska) i $ 0.00053005 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 0.00888346, dok je rekordna najniža cijena bila $ 0.0003829.

U kratkoročnim performansama, MOONCAT se kretao -0.16% u posljednjem satu i -24.55% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je --.

Informacije o tržištu Mooncat (MOONCAT)

Tržišna kapitalizacija $ 506.39K$ 506.39K $ 506.39K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 506.39K$ 506.39K $ 506.39K Količina u optjecaju 999.90M 999.90M 999.90M Ukupna količina 999,898,003.366025 999,898,003.366025 999,898,003.366025

