MonbaseCoin (MBC) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0.48329$ 0.48329 $ 0.48329 Najniža cijena $ 0.0084061$ 0.0084061 $ 0.0084061 Promjena cijene (1H) -- Promjena cijene (1D) -- Promjena cijene (7D) 0.00% Promjena cijene (7D) 0.00%

MonbaseCoin (MBC) cijena u stvarnom vremenu je $0.439462. Tijekom protekla 24 sata, MBCtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena MBC je $ 0.48329, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.0084061.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, MBC se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, -- u posljednjih 24 sata i 0.00% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu MonbaseCoin (MBC)

Tržišna kapitalizacija $ 83.37M$ 83.37M $ 83.37M Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 83.37M$ 83.37M $ 83.37M Količina u optjecaju 189.70M 189.70M 189.70M Ukupna količina 189,701,480.0 189,701,480.0 189,701,480.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija MonbaseCoin je $ 83.37M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju MBC je 189.70M, s ukupnom količinom od 189701480.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 83.37M.