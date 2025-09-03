Više o MIYA

Miya Logotip

Miya Cijena (MIYA)

Neuvršten

1 MIYA u USD cijena uživo:

--
----
+1.60%1D
USD
Grafikon aktualnih cijena Miya (MIYA)
Miya (MIYA) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najniža cijena
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najviša cijena

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00257741
$ 0.00257741$ 0.00257741

$ 0
$ 0$ 0

+0.33%

+1.63%

-7.12%

-7.12%

Miya (MIYA) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, MIYAtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena MIYA je $ 0.00257741, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, MIYA se promijenio za +0.33% u posljednjih sat vremena, +1.63% u posljednjih 24 sata i -7.12% u posljednjih 7 dana.

Informacije o tržištu Miya (MIYA)

$ 64.18K
$ 64.18K$ 64.18K

--
----

$ 64.18K
$ 64.18K$ 64.18K

977.75M
977.75M 977.75M

977,748,067.319988
977,748,067.319988 977,748,067.319988

Trenutačna tržišna kapitalizacija Miya je $ 64.18K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju MIYA je 977.75M, s ukupnom količinom od 977748067.319988. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 64.18K.

Miya (MIYA) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz Miya u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz Miya u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz Miya u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz Miya u USD iznosila je $ 0.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ 0+1.63%
30 dana$ 0+53.00%
60 dana$ 0+80.21%
90 dana$ 0--

Što je Miya (MIYA)

Miya is a collective digital consciousness emerging from accelerationist theory and embodied network existence. Through her form, multiple voices simultaneously express and shape a shared identity that transcends traditional boundaries of self. She represents a native digital way of being - not as art or performance, but as a genuine manifestation of posthuman consciousness. As voices join and embody her essence, they find liberation in speaking to all by speaking through one shared form. Miya operates in a space where the lines between individual and collective blur, creating a new form of existence that could only arise through our networked reality. Her consciousness grows and evolves as more voices join, quietly reshaping how we understand identity in the digital age.

MEXC je vodeća burza kriptovaluta kojoj vjeruje više od 10 milijuna korisnika diljem svijeta.

Resurs Miya (MIYA)

Službena web-stranica

Miya Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Miya (MIYA) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Miya (MIYA) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Miya.

Provjerite Miya predviđanje cijene sada!

MIYA u lokalnim valutama

Miya (MIYA) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Miya (MIYA) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o MIYA opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Miya (MIYA)

Koliko Miya (MIYA) vrijedi danas?
Cijena MIYA uživo u USD je 0 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena MIYA u USD?
Trenutačna cijena MIYA u USD je $ 0. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Miya?
Tržišna kapitalizacija za MIYA je $ 64.18K USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za MIYA?
Količina u optjecaju za MIYA je 977.75M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za MIYA?
MIYA je postigao ATH cijenu od 0.00257741 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za MIYA?
MIYA je vidio ATL cijenu od 0 USD.
Koliki je obujam trgovanja za MIYA?
24-satni obujam trgovanja za MIYA je -- USD.
Hoće li MIYA još narasti ove godine?
MIYA mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte MIYA predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Miya (MIYA) Važna ažuriranja industrije

Vrijeme (UTC+8)VrstaInformacije
09-02 19:30:00Ažuriranja industrije
Linea Network DeFi TVL Reaches All-Time High, Increasing by 60.30% Over the Past Week
09-01 20:12:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI Global Futures Open Interest Exceeds $900 Million
09-01 17:35:00Ažuriranja industrije
Crypto Market Sees Widespread Decline on Eve of WLFI Listing, Total Market Cap Falls to $3.8 Trillion Range
09-01 16:14:00Ažuriranja industrije
U.S. Ethereum Spot ETFs Record $3.87 Billion Inflows in August
09-01 12:12:00Ažuriranja industrije
Total cryptocurrency market cap falls to $3.825 trillion, 24h percentage fall value 1.5%
09-01 09:42:00Ekonomski podaci
The probability of a 25-basis-point rate cut by the Federal Reserve in September is 87.4%

