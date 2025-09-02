MerlinSwap (MP) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0.00030352 $ 0.00030352 $ 0.00030352 24-satna najniža cijena $ 0.00030546 $ 0.00030546 $ 0.00030546 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0.00030352$ 0.00030352 $ 0.00030352 24-satna najviša cijena $ 0.00030546$ 0.00030546 $ 0.00030546 Najviša cijena ikada $ 0.00965379$ 0.00965379 $ 0.00965379 Najniža cijena $ 0.00025039$ 0.00025039 $ 0.00025039 Promjena cijene (1H) +0.32% Promjena cijene (1D) +0.30% Promjena cijene (7D) -0.85% Promjena cijene (7D) -0.85%

MerlinSwap (MP) cijena u stvarnom vremenu je $0.00030546. Tijekom protekla 24 sata, MPtrgovalo je između najniže cijene $ 0.00030352 i najviše cijene $ 0.00030546, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena MP je $ 0.00965379, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.00025039.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, MP se promijenio za +0.32% u posljednjih sat vremena, +0.30% u posljednjih 24 sata i -0.85% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu MerlinSwap (MP)

Tržišna kapitalizacija $ 962.20K$ 962.20K $ 962.20K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 6.41M$ 6.41M $ 6.41M Količina u optjecaju 3.15B 3.15B 3.15B Ukupna količina 21,000,000,000.0 21,000,000,000.0 21,000,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija MerlinSwap je $ 962.20K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju MP je 3.15B, s ukupnom količinom od 21000000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 6.41M.