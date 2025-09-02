Merit (SN73) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: 24-satna najniža cijena $ 1.56 24-satna najviša cijena $ 1.63 Najviša cijena ikada $ 8.54 Najniža cijena $ 0.394195 Promjena cijene (1H) -0.18% Promjena cijene (1D) -3.15% Promjena cijene (7D) -10.00%

Merit (SN73) cijena u stvarnom vremenu je $1.58. Tijekom protekla 24 sata, SN73trgovalo je između najniže cijene $ 1.56 i najviše cijene $ 1.63, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena SN73 je $ 8.54, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.394195.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, SN73 se promijenio za -0.18% u posljednjih sat vremena, -3.15% u posljednjih 24 sata i -10.00% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Merit (SN73)

Informacije o tržištu Merit (SN73)

Tržišna kapitalizacija $ 2.99M Obujam (24 sata) -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 2.99M Količina u optjecaju 1.89M Ukupna količina 1,890,377.673791683

Trenutačna tržišna kapitalizacija Merit je $ 2.99M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju SN73 je 1.89M, s ukupnom količinom od 1890377.673791683. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 2.99M.