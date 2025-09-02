Više o MARV

MARV Informacije o cijeni

MARV Službena web stranica

MARV Tokenomija

MARV Prognoza cijena

Zarada

Airdrop+

Vijesti

Blog

Naučiti

Marv Logotip

Marv Cijena (MARV)

Neuvršten

1 MARV u USD cijena uživo:

--
----
-3.80%1D
mexc
Ovi podaci o tokenima potječu od trećih strana. MEXC djeluje isključivo kao agregator informacija. Istražite ostale tokene kotirane na MEXC Spot tržištu!
USD
Grafikon aktualnih cijena Marv (MARV)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 22:49:24 (UTC+8)

Marv (MARV) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najniža cijena
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najviša cijena

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

--

-3.86%

-16.07%

-16.07%

Marv (MARV) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, MARVtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena MARV je $ 0, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, MARV se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, -3.86% u posljednjih 24 sata i -16.07% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Marv (MARV)

$ 207.68K
$ 207.68K$ 207.68K

--
----

$ 207.68K
$ 207.68K$ 207.68K

420.69T
420.69T 420.69T

420,690,000,000,000.0
420,690,000,000,000.0 420,690,000,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Marv je $ 207.68K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju MARV je 420.69T, s ukupnom količinom od 420690000000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 207.68K.

Marv (MARV) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz Marv u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz Marv u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz Marv u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz Marv u USD iznosila je $ 0.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ 0-3.86%
30 dana$ 0+70.87%
60 dana$ 0+77.12%
90 dana$ 0--

Što je Marv (MARV)

Marv is an anthropomorphic frog who seeks to become the ideal digital frog. As a variation of Pepe the Frog, Marv stands out with his unique personality and origin. Slightly shy yet fond of dressing up in various outfits, Marv was born on the Finnish board Ylilauta. MARV appeals to the cryptocurrency community with its no-tax policy and transparent acknowledgment of its lack of utility, maintaining the essence of a pure and simple memecoin.

MEXC je vodeća burza kriptovaluta kojoj vjeruje više od 10 milijuna korisnika diljem svijeta. Poznata je kao burza s najširim izborom tokena, najbržim popisima tokena i najnižim naknadama za trgovanje na tržištu. Pridruži se MEXC platformi sada da iskusiš vrhunsku likvidnost i najkonkurentnije naknade na tržištu!

Resurs Marv (MARV)

Službena web-stranica

Marv Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Marv (MARV) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Marv (MARV) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Marv.

Provjerite Marv predviđanje cijene sada!

MARV u lokalnim valutama

Marv (MARV) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Marv (MARV) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o MARV opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Marv (MARV)

Koliko Marv (MARV) vrijedi danas?
Cijena MARV uživo u USD je 0 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena MARV u USD?
Trenutačna cijena MARV u USD je $ 0. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Marv?
Tržišna kapitalizacija za MARV je $ 207.68K USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za MARV?
Količina u optjecaju za MARV je 420.69T USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za MARV?
MARV je postigao ATH cijenu od 0 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za MARV?
MARV je vidio ATL cijenu od 0 USD.
Koliki je obujam trgovanja za MARV?
24-satni obujam trgovanja za MARV je -- USD.
Hoće li MARV još narasti ove godine?
MARV mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte MARV predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 22:49:24 (UTC+8)

Marv (MARV) Važna ažuriranja industrije

Vrijeme (UTC+8)VrstaInformacije
09-02 19:30:00Ažuriranja industrije
Linea Network DeFi TVL Reaches All-Time High, Increasing by 60.30% Over the Past Week
09-01 20:12:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI Global Futures Open Interest Exceeds $900 Million
09-01 17:35:00Ažuriranja industrije
Crypto Market Sees Widespread Decline on Eve of WLFI Listing, Total Market Cap Falls to $3.8 Trillion Range
09-01 16:14:00Ažuriranja industrije
U.S. Ethereum Spot ETFs Record $3.87 Billion Inflows in August
09-01 12:12:00Ažuriranja industrije
Total cryptocurrency market cap falls to $3.825 trillion, 24h percentage fall value 1.5%
09-01 09:42:00Ekonomski podaci
The probability of a 25-basis-point rate cut by the Federal Reserve in September is 87.4%

Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.