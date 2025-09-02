Lossless (LSS) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0.00459465 $ 0.00459465 $ 0.00459465 24-satna najniža cijena $ 0.00474415 $ 0.00474415 $ 0.00474415 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0.00459465$ 0.00459465 $ 0.00459465 24-satna najviša cijena $ 0.00474415$ 0.00474415 $ 0.00474415 Najviša cijena ikada $ 2.61$ 2.61 $ 2.61 Najniža cijena $ 0.00448922$ 0.00448922 $ 0.00448922 Promjena cijene (1H) +0.03% Promjena cijene (1D) -1.85% Promjena cijene (7D) -12.00% Promjena cijene (7D) -12.00%

Lossless (LSS) cijena u stvarnom vremenu je $0.00461599. Tijekom protekla 24 sata, LSStrgovalo je između najniže cijene $ 0.00459465 i najviše cijene $ 0.00474415, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena LSS je $ 2.61, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.00448922.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, LSS se promijenio za +0.03% u posljednjih sat vremena, -1.85% u posljednjih 24 sata i -12.00% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Lossless (LSS)

Tržišna kapitalizacija $ 351.22K$ 351.22K $ 351.22K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 461.67K$ 461.67K $ 461.67K Količina u optjecaju 76.08M 76.08M 76.08M Ukupna količina 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Lossless je $ 351.22K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju LSS je 76.08M, s ukupnom količinom od 100000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 461.67K.