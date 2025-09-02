KIP (KIP) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0.0447057$ 0.0447057 $ 0.0447057 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) -0.30% Promjena cijene (1D) -4.62% Promjena cijene (7D) -12.50% Promjena cijene (7D) -12.50%

KIP (KIP) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, KIPtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena KIP je $ 0.0447057, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, KIP se promijenio za -0.30% u posljednjih sat vremena, -4.62% u posljednjih 24 sata i -12.50% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu KIP (KIP)

Tržišna kapitalizacija $ 790.33K$ 790.33K $ 790.33K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 4.03M$ 4.03M $ 4.03M Količina u optjecaju 1.96B 1.96B 1.96B Ukupna količina 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija KIP je $ 790.33K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju KIP je 1.96B, s ukupnom količinom od 10000000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 4.03M.