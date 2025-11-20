Hyperbeat USDT Cijena danas

Trenutačna cijena Hyperbeat USDT (HBUSDT) danas je $ 1.081, s promjenom od 0.06% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije HBUSDT u USD je $ 1.081 po HBUSDT.

Hyperbeat USDT trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 53,935,197, s količinom u optjecaju od 49.92M HBUSDT. Tijekom posljednja 24 sata, HBUSDT trgovao je između $ 1.073 (niska) i $ 1.089 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 1.27, dok je rekordna najniža cijena bila $ 0.701228.

U kratkoročnim performansama, HBUSDT se kretao +0.33% u posljednjem satu i +0.30% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je --.

Informacije o tržištu Hyperbeat USDT (HBUSDT)

Tržišna kapitalizacija $ 53.94M$ 53.94M $ 53.94M Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 53.94M$ 53.94M $ 53.94M Količina u optjecaju 49.92M 49.92M 49.92M Ukupna količina 49,915,873.30266681 49,915,873.30266681 49,915,873.30266681

Trenutačna tržišna kapitalizacija Hyperbeat USDT je $ 53.94M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju HBUSDT je 49.92M, s ukupnom količinom od 49915873.30266681. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 53.94M.