Trenutačna cijena GUSD (GUSD) danas je $ 0.999865, s promjenom od 0.02% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije GUSD u USD je $ 0.999865 po GUSD.

GUSD trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 149,797,773, s količinom u optjecaju od 149.79M GUSD. Tijekom posljednja 24 sata, GUSD trgovao je između $ 0.996483 (niska) i $ 1.002 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 1.019, dok je rekordna najniža cijena bila $ 0.98989.

U kratkoročnim performansama, GUSD se kretao +0.07% u posljednjem satu i -0.02% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je --.

Informacije o tržištu GUSD (GUSD)

Tržišna kapitalizacija $ 149.80M$ 149.80M $ 149.80M Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 320.02M$ 320.02M $ 320.02M Količina u optjecaju 149.79M 149.79M 149.79M Ukupna količina 320,000,000.0 320,000,000.0 320,000,000.0

