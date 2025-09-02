Više o GRIN

GRIN Informacije o cijeni

GRIN Bijela knjiga

GRIN Službena web stranica

GRIN Tokenomija

GRIN Prognoza cijena

Zarada

Airdrop+

Vijesti

Blog

Naučiti

Grin Logotip

Grin Cijena (GRIN)

Neuvršten

1 GRIN u USD cijena uživo:

$0.0394508
$0.0394508$0.0394508
+3.30%1D
mexc
Ovi podaci o tokenima potječu od trećih strana. MEXC djeluje isključivo kao agregator informacija. Istražite ostale tokene kotirane na MEXC Spot tržištu!
USD
Grafikon aktualnih cijena Grin (GRIN)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 16:17:46 (UTC+8)

Grin (GRIN) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0.0380253
$ 0.0380253$ 0.0380253
24-satna najniža cijena
$ 0.04010279
$ 0.04010279$ 0.04010279
24-satna najviša cijena

$ 0.0380253
$ 0.0380253$ 0.0380253

$ 0.04010279
$ 0.04010279$ 0.04010279

$ 25.09
$ 25.09$ 25.09

$ 0.01332513
$ 0.01332513$ 0.01332513

+0.03%

+3.38%

+3.87%

+3.87%

Grin (GRIN) cijena u stvarnom vremenu je $0.0394508. Tijekom protekla 24 sata, GRINtrgovalo je između najniže cijene $ 0.0380253 i najviše cijene $ 0.04010279, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena GRIN je $ 25.09, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.01332513.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, GRIN se promijenio za +0.03% u posljednjih sat vremena, +3.38% u posljednjih 24 sata i +3.87% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Grin (GRIN)

$ 8.23M
$ 8.23M$ 8.23M

--
----

$ 8.23M
$ 8.23M$ 8.23M

208.61M
208.61M 208.61M

208,612,080.0
208,612,080.0 208,612,080.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Grin je $ 8.23M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju GRIN je 208.61M, s ukupnom količinom od 208612080.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 8.23M.

Grin (GRIN) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz Grin u USD iznosila je $ +0.00129112.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz Grin u USD iznosila je $ -0.0108675158.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz Grin u USD iznosila je $ -0.0039942948.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz Grin u USD iznosila je $ +0.021886495431371138.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ +0.00129112+3.38%
30 dana$ -0.0108675158-27.54%
60 dana$ -0.0039942948-10.12%
90 dana$ +0.021886495431371138+124.61%

Što je Grin (GRIN)

Grin coin is a private & lightweight open source project based on the mimblewimble blockchain implementation. MimbleWimble is a lightweight blockchain protocol proposed by anonymous author that goes by the name Tom Elvis Jedusor (inspired by Harry Potter) in July 2016. Since then, the proposal has gained a huge following among Bitcoin and privacy advocates. Unlike bitcoin or ethereum, there are no addresses in Grin. In order to transact using Grin, both wallets must communicate with each other online with the results broadcasted to the network. Another key different is that transaction history (sender, receiver, amount) will not be recorded on the blockchain. Due to the removal of these information from the transaction, the data size remains small and that keeps the blockchain lightweight. New nodes can easily join the network without having to download a large blockchain. Grin coin was launched without an ICO, fundraising, or pre-mine. Developers around the world contribute openly with the goal to ensure the coin distribution remains as fair as possible. There are 2 popular wallets widely available to interact with the Grin network. Grin core wallet: https://www.coingecko.com/buzz/how-to-use-grin-wallet-to-send-receive-grin-coins Wallet713: https://www.coingecko.com/buzz/how-to-use-grin-wallet713-to-send-and-receive-grin-coin-step-by-step-guide The consensus algorithm used by Grin is the Cuckoo Cycle proof-of-work based. There are 2 hashing algorithms involved with Grin. Cuckoo-29 is meant for GPU mining while Cuckoo-31 is meant fo ASIC mining. This is a deliberate design to encourage miners to eventually move into ASIC mining for efficiency while keeping it fair at the beginning of the launch. Grin coin has launched its mainnet on 15th January 2019 and is now available for mining and trading.

MEXC je vodeća burza kriptovaluta kojoj vjeruje više od 10 milijuna korisnika diljem svijeta. Poznata je kao burza s najširim izborom tokena, najbržim popisima tokena i najnižim naknadama za trgovanje na tržištu. Pridruži se MEXC platformi sada da iskusiš vrhunsku likvidnost i najkonkurentnije naknade na tržištu!

Grin Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Grin (GRIN) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Grin (GRIN) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Grin.

Provjerite Grin predviđanje cijene sada!

GRIN u lokalnim valutama

Grin (GRIN) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Grin (GRIN) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o GRIN opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Grin (GRIN)

Koliko Grin (GRIN) vrijedi danas?
Cijena GRIN uživo u USD je 0.0394508 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena GRIN u USD?
Trenutačna cijena GRIN u USD je $ 0.0394508. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Grin?
Tržišna kapitalizacija za GRIN je $ 8.23M USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za GRIN?
Količina u optjecaju za GRIN je 208.61M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za GRIN?
GRIN je postigao ATH cijenu od 25.09 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za GRIN?
GRIN je vidio ATL cijenu od 0.01332513 USD.
Koliki je obujam trgovanja za GRIN?
24-satni obujam trgovanja za GRIN je -- USD.
Hoće li GRIN još narasti ove godine?
GRIN mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte GRIN predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 16:17:46 (UTC+8)

Grin (GRIN) Važna ažuriranja industrije

Vrijeme (UTC+8)VrstaInformacije
09-02 19:30:00Ažuriranja industrije
Linea Network DeFi TVL Reaches All-Time High, Increasing by 60.30% Over the Past Week
09-01 20:12:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI Global Futures Open Interest Exceeds $900 Million
09-01 17:35:00Ažuriranja industrije
Crypto Market Sees Widespread Decline on Eve of WLFI Listing, Total Market Cap Falls to $3.8 Trillion Range
09-01 16:14:00Ažuriranja industrije
U.S. Ethereum Spot ETFs Record $3.87 Billion Inflows in August
09-01 12:12:00Ažuriranja industrije
Total cryptocurrency market cap falls to $3.825 trillion, 24h percentage fall value 1.5%
09-01 09:42:00Ekonomski podaci
The probability of a 25-basis-point rate cut by the Federal Reserve in September is 87.4%

Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.