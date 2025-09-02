Grin (GRIN) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0.0380253 $ 0.0380253 $ 0.0380253 24-satna najniža cijena $ 0.04010279 $ 0.04010279 $ 0.04010279 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0.0380253$ 0.0380253 $ 0.0380253 24-satna najviša cijena $ 0.04010279$ 0.04010279 $ 0.04010279 Najviša cijena ikada $ 25.09$ 25.09 $ 25.09 Najniža cijena $ 0.01332513$ 0.01332513 $ 0.01332513 Promjena cijene (1H) +0.03% Promjena cijene (1D) +3.38% Promjena cijene (7D) +3.87% Promjena cijene (7D) +3.87%

Grin (GRIN) cijena u stvarnom vremenu je $0.0394508. Tijekom protekla 24 sata, GRINtrgovalo je između najniže cijene $ 0.0380253 i najviše cijene $ 0.04010279, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena GRIN je $ 25.09, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.01332513.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, GRIN se promijenio za +0.03% u posljednjih sat vremena, +3.38% u posljednjih 24 sata i +3.87% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Grin (GRIN)

Tržišna kapitalizacija $ 8.23M$ 8.23M $ 8.23M Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 8.23M$ 8.23M $ 8.23M Količina u optjecaju 208.61M 208.61M 208.61M Ukupna količina 208,612,080.0 208,612,080.0 208,612,080.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Grin je $ 8.23M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju GRIN je 208.61M, s ukupnom količinom od 208612080.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 8.23M.