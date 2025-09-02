Više o GRAI

Grai Cijena (GRAI)

1 GRAI u USD cijena uživo:

$1.006
$1.006
+0.30%1D
Grafikon aktualnih cijena Grai (GRAI)
Grai (GRAI) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
24-satna najniža cijena
24-satna najviša cijena

+0.54%

+0.28%

-1.73%

-1.73%

Grai (GRAI) cijena u stvarnom vremenu je $1.006. Tijekom protekla 24 sata, GRAI je trgovalo između najniže cijene $ 0.985464 i najviše cijene $ 1.011, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena GRAI je $ 1.74, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.680901.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, GRAI se promijenio za +0.54% u posljednjih sat vremena, +0.28% u posljednjih 24 sata i -1.73% u posljednjih 7 dana.

Informacije o tržištu Grai (GRAI)

--
----

Trenutačna tržišna kapitalizacija Grai je $ 248.20K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju GRAI je 246.75K, s ukupnom količinom od 246,746.89. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 248.20K.

Grai (GRAI) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz Grai u USD iznosila je $ +0.00282333.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz Grai u USD iznosila je $ -0.0088021982.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz Grai u USD iznosila je $ +0.0012425106.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz Grai u USD iznosila je $ -0.0239041532180986.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ +0.00282333+0.28%
30 dana$ -0.0088021982-0.87%
60 dana$ +0.0012425106+0.12%
90 dana$ -0.0239041532180986-2.32%

Što je Grai (GRAI)

Gravita Protocol is an ETH-centric Borrowing Protocol for LSTs and Yield-Generating assets. GRAI is the debt token of the platform. Our motto is: fuelling decentralization. You cannot resist the pull of Gravita!

Grai Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Grai (GRAI) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Grai (GRAI) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Grai.

Provjerite Grai predviđanje cijene sada!

GRAI u lokalnim valutama

Grai (GRAI) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Grai (GRAI) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o GRAI opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Grai (GRAI)

Koliko Grai (GRAI) vrijedi danas?
Cijena GRAI uživo u USD je 1.006 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena GRAI u USD?
Trenutačna cijena GRAI u USD je $ 1.006. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Grai?
Tržišna kapitalizacija za GRAI je $ 248.20K USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za GRAI?
Količina u optjecaju za GRAI je 246.75K USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za GRAI?
GRAI je postigao ATH cijenu od 1.74 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za GRAI?
GRAI je vidio ATL cijenu od 0.680901 USD.
Koliki je obujam trgovanja za GRAI?
24-satni obujam trgovanja za GRAI je -- USD.
Hoće li GRAI još narasti ove godine?
GRAI mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte GRAI predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Grai (GRAI) Važna ažuriranja industrije

Vrijeme (UTC+8)VrstaInformacije
09-02 19:30:00Ažuriranja industrije
Linea Network DeFi TVL Reaches All-Time High, Increasing by 60.30% Over the Past Week
09-01 20:12:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI Global Futures Open Interest Exceeds $900 Million
09-01 17:35:00Ažuriranja industrije
Crypto Market Sees Widespread Decline on Eve of WLFI Listing, Total Market Cap Falls to $3.8 Trillion Range
09-01 16:14:00Ažuriranja industrije
U.S. Ethereum Spot ETFs Record $3.87 Billion Inflows in August
09-01 12:12:00Ažuriranja industrije
Total cryptocurrency market cap falls to $3.825 trillion, 24h percentage fall value 1.5%
09-01 09:42:00Ekonomski podaci
The probability of a 25-basis-point rate cut by the Federal Reserve in September is 87.4%

Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.