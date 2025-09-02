Grai (GRAI) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0.985464 $ 0.985464 $ 0.985464 24-satna najniža cijena $ 1.011 $ 1.011 $ 1.011 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0.985464$ 0.985464 $ 0.985464 24-satna najviša cijena $ 1.011$ 1.011 $ 1.011 Najviša cijena ikada $ 1.74$ 1.74 $ 1.74 Najniža cijena $ 0.680901$ 0.680901 $ 0.680901 Promjena cijene (1H) +0.54% Promjena cijene (1D) +0.28% Promjena cijene (7D) -1.73% Promjena cijene (7D) -1.73%

Grai (GRAI) cijena u stvarnom vremenu je $1.006. Tijekom protekla 24 sata, GRAItrgovalo je između najniže cijene $ 0.985464 i najviše cijene $ 1.011, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena GRAI je $ 1.74, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.680901.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, GRAI se promijenio za +0.54% u posljednjih sat vremena, +0.28% u posljednjih 24 sata i -1.73% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Grai (GRAI)

Tržišna kapitalizacija $ 248.20K$ 248.20K $ 248.20K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 248.20K$ 248.20K $ 248.20K Količina u optjecaju 246.75K 246.75K 246.75K Ukupna količina 246,746.8903135898 246,746.8903135898 246,746.8903135898

Trenutačna tržišna kapitalizacija Grai je $ 248.20K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju GRAI je 246.75K, s ukupnom količinom od 246746.8903135898. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 248.20K.