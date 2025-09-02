glamorous (GLAM) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 24-satna najviša cijena $ 0 Najviša cijena ikada $ 0.00395941 Najniža cijena $ 0 Promjena cijene (1H) -0.52% Promjena cijene (1D) -0.13% Promjena cijene (7D) +6.67%

glamorous (GLAM) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, GLAMtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena GLAM je $ 0.00395941, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, GLAM se promijenio za -0.52% u posljednjih sat vremena, -0.13% u posljednjih 24 sata i +6.67% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu glamorous (GLAM)

Tržišna kapitalizacija $ 73.23K Obujam (24 sata) -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 73.23K Količina u optjecaju 999.61M Ukupna količina 999,607,326.8364

Trenutačna tržišna kapitalizacija glamorous je $ 73.23K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju GLAM je 999.61M, s ukupnom količinom od 999607326.8364. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 73.23K.