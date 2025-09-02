Više o GEEQ

1 GEEQ u USD cijena uživo:

$0.03474322
+19.30%1D
Grafikon aktualnih cijena GEEQ (GEEQ)
GEEQ (GEEQ) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0.02905053
24-satna najniža cijena
$ 0.03483279
24-satna najviša cijena

$ 0.02905053
$ 0.03483279
$ 4.88
$ 0.01944238
+0.59%

+19.58%

-6.92%

-6.92%

GEEQ (GEEQ) cijena u stvarnom vremenu je $0.03473941. Tijekom protekla 24 sata, GEEQtrgovalo je između najniže cijene $ 0.02905053 i najviše cijene $ 0.03483279, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena GEEQ je $ 4.88, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.01944238.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, GEEQ se promijenio za +0.59% u posljednjih sat vremena, +19.58% u posljednjih 24 sata i -6.92% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu GEEQ (GEEQ)

$ 1.90M
$ 1.90M$ 1.90M

--
----

$ 3.48M
$ 3.48M$ 3.48M

54.50M
54.50M 54.50M

100,000,000.0
100,000,000.0 100,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija GEEQ je $ 1.90M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju GEEQ je 54.50M, s ukupnom količinom od 100000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 3.48M.

GEEQ (GEEQ) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz GEEQ u USD iznosila je $ +0.00568888.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz GEEQ u USD iznosila je $ -0.0079630127.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz GEEQ u USD iznosila je $ -0.0044829575.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz GEEQ u USD iznosila je $ -0.02437630703336137.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ +0.00568888+19.58%
30 dana$ -0.0079630127-22.92%
60 dana$ -0.0044829575-12.90%
90 dana$ -0.02437630703336137-41.23%

Što je GEEQ (GEEQ)

Geeq is a multi-blockchain platform secured by our Proof of Honesty protocol (PoH), safe enough for your most valuable data, cheap enough for IoT, and flexible enough for any use.

Resurs GEEQ (GEEQ)

GEEQ Predviđanje cijene (USD)

Koliko će GEEQ (GEEQ) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših GEEQ (GEEQ) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za GEEQ.

Provjerite GEEQ predviđanje cijene sada!

GEEQ u lokalnim valutama

GEEQ (GEEQ) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike GEEQ (GEEQ) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o GEEQ opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o GEEQ (GEEQ)

Koliko GEEQ (GEEQ) vrijedi danas?
Cijena GEEQ uživo u USD je 0.03473941 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena GEEQ u USD?
Trenutačna cijena GEEQ u USD je $ 0.03473941. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija GEEQ?
Tržišna kapitalizacija za GEEQ je $ 1.90M USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za GEEQ?
Količina u optjecaju za GEEQ je 54.50M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za GEEQ?
GEEQ je postigao ATH cijenu od 4.88 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za GEEQ?
GEEQ je vidio ATL cijenu od 0.01944238 USD.
Koliki je obujam trgovanja za GEEQ?
24-satni obujam trgovanja za GEEQ je -- USD.
Hoće li GEEQ još narasti ove godine?
GEEQ mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte GEEQ predviđanje cijene za detaljniju analizu.
GEEQ (GEEQ) Važna ažuriranja industrije

Vrijeme (UTC+8)VrstaInformacije
