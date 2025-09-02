GEEQ (GEEQ) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: 24-satna najniža cijena $ 0.02905053 24-satna najviša cijena $ 0.03483279 Najviša cijena ikada $ 4.88 Najniža cijena $ 0.01944238 Promjena cijene (1H) +0.59% Promjena cijene (1D) +19.58% Promjena cijene (7D) -6.92%

GEEQ (GEEQ) cijena u stvarnom vremenu je $0.03473941. Tijekom protekla 24 sata, GEEQtrgovalo je između najniže cijene $ 0.02905053 i najviše cijene $ 0.03483279, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena GEEQ je $ 4.88, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.01944238.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, GEEQ se promijenio za +0.59% u posljednjih sat vremena, +19.58% u posljednjih 24 sata i -6.92% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu GEEQ (GEEQ)

Tržišna kapitalizacija $ 1.90M Obujam (24 sata) -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 3.48M Količina u optjecaju 54.50M Ukupna količina 100,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija GEEQ je $ 1.90M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju GEEQ je 54.50M, s ukupnom količinom od 100000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 3.48M.