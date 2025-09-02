ELYFI (ELFI) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0.00699184 24-satna najniža cijena $ 0.00720865 24-satna najviša cijena Najviša cijena ikada $ 0.089174 Najniža cijena $ 0.00581478 Promjena cijene (1H) -0.12% Promjena cijene (1D) +0.11% Promjena cijene (7D) -1.30%

ELYFI (ELFI) cijena u stvarnom vremenu je $0.00712256. Tijekom protekla 24 sata, ELFItrgovalo je između najniže cijene $ 0.00699184 i najviše cijene $ 0.00720865, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena ELFI je $ 0.089174, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.00581478.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, ELFI se promijenio za -0.12% u posljednjih sat vremena, +0.11% u posljednjih 24 sata i -1.30% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu ELYFI (ELFI)

Tržišna kapitalizacija $ 362.46K Obujam (24 sata) -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 711.97K Količina u optjecaju 50.91M Ukupna količina 100,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija ELYFI je $ 362.46K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju ELFI je 50.91M, s ukupnom količinom od 100000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 711.97K.