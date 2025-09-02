Više o ELFI

$0.00712256
+0.10%1D
Grafikon aktualnih cijena ELYFI (ELFI)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 19:50:08 (UTC+8)

ELYFI (ELFI) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0.00699184
24-satna najniža cijena
$ 0.00720865
24-satna najviša cijena

$ 0.089174
$ 0.00581478
-0.12%

+0.11%

-1.30%

-1.30%

ELYFI (ELFI) cijena u stvarnom vremenu je $0.00712256. Tijekom protekla 24 sata, ELFItrgovalo je između najniže cijene $ 0.00699184 i najviše cijene $ 0.00720865, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena ELFI je $ 0.089174, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.00581478.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, ELFI se promijenio za -0.12% u posljednjih sat vremena, +0.11% u posljednjih 24 sata i -1.30% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu ELYFI (ELFI)

$ 362.46K
--
$ 711.97K
50.91M
100,000,000.0
Trenutačna tržišna kapitalizacija ELYFI je $ 362.46K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju ELFI je 50.91M, s ukupnom količinom od 100000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 711.97K.

ELYFI (ELFI) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz ELYFI u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz ELYFI u USD iznosila je $ +0.0001375245.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz ELYFI u USD iznosila je $ +0.0004109717.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz ELYFI u USD iznosila je $ +0.0002931957331881695.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ 0+0.11%
30 dana$ +0.0001375245+1.93%
60 dana$ +0.0004109717+5.77%
90 dana$ +0.0002931957331881695+4.29%

Što je ELYFI (ELFI)

ELYFI is DeFi project to utilize real assets brought on-chain through the ELYSIA protocol. ELYSIA is a project that tokenizes real assets. ELYSIA is a protocol that makes real assets into asset tokens (NFTs) to be used on-chain, and the asset tokens created in this way can be used in ELYSIA’s DeFi, ELYFI. Participants in the ELYFI Protocol can obtain investment returns by supplying liquidity to the money pool or can borrow liquidity using asset tokens as collateral and can contribute to the protocol's stability and development through governance participation and staking.

Resurs ELYFI (ELFI)

ELYFI Predviđanje cijene (USD)

Koliko će ELYFI (ELFI) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših ELYFI (ELFI) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za ELYFI.

Provjerite ELYFI predviđanje cijene sada!

ELFI u lokalnim valutama

ELYFI (ELFI) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike ELYFI (ELFI) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o ELFI opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o ELYFI (ELFI)

Koliko ELYFI (ELFI) vrijedi danas?
Cijena ELFI uživo u USD je 0.00712256 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena ELFI u USD?
Trenutačna cijena ELFI u USD je $ 0.00712256. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija ELYFI?
Tržišna kapitalizacija za ELFI je $ 362.46K USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za ELFI?
Količina u optjecaju za ELFI je 50.91M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za ELFI?
ELFI je postigao ATH cijenu od 0.089174 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za ELFI?
ELFI je vidio ATL cijenu od 0.00581478 USD.
Koliki je obujam trgovanja za ELFI?
24-satni obujam trgovanja za ELFI je -- USD.
Hoće li ELFI još narasti ove godine?
ELFI mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte ELFI predviđanje cijene za detaljniju analizu.
