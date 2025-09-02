cUNI (CUNI) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0.187827 24-satna najniža cijena $ 0.20119 24-satna najviša cijena Najviša cijena ikada $ 0.908721 Najniža cijena $ 0.03552288 Promjena cijene (1H) +0.25% Promjena cijene (1D) -2.97% Promjena cijene (7D) -1.90%

cUNI (CUNI) cijena u stvarnom vremenu je $0.19521. Tijekom protekla 24 sata, CUNItrgovalo je između najniže cijene $ 0.187827 i najviše cijene $ 0.20119, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena CUNI je $ 0.908721, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.03552288.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, CUNI se promijenio za +0.25% u posljednjih sat vremena, -2.97% u posljednjih 24 sata i -1.90% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu cUNI (CUNI)

Tržišna kapitalizacija $ 7.21M Obujam (24 sata) -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 7.21M Količina u optjecaju 36.93M Ukupna količina 36,928,765.00598986

Trenutačna tržišna kapitalizacija cUNI je $ 7.21M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju CUNI je 36.93M, s ukupnom količinom od 36928765.00598986. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 7.21M.