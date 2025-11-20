CatSlap Cijena danas

Trenutačna cijena CatSlap (SLAP) danas je --, s promjenom od 1.99% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije SLAP u USD je -- po SLAP.

CatSlap trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 1,464,500, s količinom u optjecaju od 3.95B SLAP. Tijekom posljednja 24 sata, SLAP trgovao je između $ 0 (niska) i $ 0 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 0.01007296, dok je rekordna najniža cijena bila $ 0.

U kratkoročnim performansama, SLAP se kretao +0.66% u posljednjem satu i -15.17% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je --.

Informacije o tržištu CatSlap (SLAP)

Tržišna kapitalizacija $ 1.46M$ 1.46M $ 1.46M Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 2.80M$ 2.80M $ 2.80M Količina u optjecaju 3.95B 3.95B 3.95B Ukupna količina 7,547,128,957.623448 7,547,128,957.623448 7,547,128,957.623448

Trenutačna tržišna kapitalizacija CatSlap je $ 1.46M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju SLAP je 3.95B, s ukupnom količinom od 7547128957.623448. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 2.80M.