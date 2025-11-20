Boopa Cijena danas

Trenutačna cijena Boopa (BOOPA) danas je $ 0.00003291, s promjenom od 0.51% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije BOOPA u USD je $ 0.00003291 po BOOPA.

Boopa trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 32,911, s količinom u optjecaju od 1.00B BOOPA. Tijekom posljednja 24 sata, BOOPA trgovao je između $ 0.00003043 (niska) i $ 0.00003305 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 0.01075817, dok je rekordna najniža cijena bila $ 0.00002884.

U kratkoročnim performansama, BOOPA se kretao -0.04% u posljednjem satu i -17.00% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je --.

Informacije o tržištu Boopa (BOOPA)

Tržišna kapitalizacija $ 32.91K$ 32.91K $ 32.91K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 32.91K$ 32.91K $ 32.91K Količina u optjecaju 1.00B 1.00B 1.00B Ukupna količina 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

