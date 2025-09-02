BOOKUSD (BUD) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 1.016 $ 1.016 $ 1.016 24-satna najniža cijena $ 1.049 $ 1.049 $ 1.049 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 1.016$ 1.016 $ 1.016 24-satna najviša cijena $ 1.049$ 1.049 $ 1.049 Najviša cijena ikada $ 1.9$ 1.9 $ 1.9 Najniža cijena $ 0.859142$ 0.859142 $ 0.859142 Promjena cijene (1H) +0.00% Promjena cijene (1D) -0.74% Promjena cijene (7D) +4.99% Promjena cijene (7D) +4.99%

BOOKUSD (BUD) cijena u stvarnom vremenu je $1.039. Tijekom protekla 24 sata, BUDtrgovalo je između najniže cijene $ 1.016 i najviše cijene $ 1.049, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena BUD je $ 1.9, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.859142.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, BUD se promijenio za +0.00% u posljednjih sat vremena, -0.74% u posljednjih 24 sata i +4.99% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu BOOKUSD (BUD)

Tržišna kapitalizacija $ 78.33K$ 78.33K $ 78.33K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 78.33K$ 78.33K $ 78.33K Količina u optjecaju 75.44K 75.44K 75.44K Ukupna količina 75,444.62187623292 75,444.62187623292 75,444.62187623292

Trenutačna tržišna kapitalizacija BOOKUSD je $ 78.33K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju BUD je 75.44K, s ukupnom količinom od 75444.62187623292. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 78.33K.