Više o BUD

BUD Informacije o cijeni

BUD Službena web stranica

BUD Tokenomija

BUD Prognoza cijena

Zarada

Airdrop+

Vijesti

Blog

Naučiti

BOOKUSD Logotip

BOOKUSD Cijena (BUD)

Neuvršten

1 BUD u USD cijena uživo:

$1.038
$1.038$1.038
-0.70%1D
mexc
Ovi podaci o tokenima potječu od trećih strana. MEXC djeluje isključivo kao agregator informacija. Istražite ostale tokene kotirane na MEXC Spot tržištu!
USD
Grafikon aktualnih cijena BOOKUSD (BUD)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 19:36:32 (UTC+8)

BOOKUSD (BUD) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 1.016
$ 1.016$ 1.016
24-satna najniža cijena
$ 1.049
$ 1.049$ 1.049
24-satna najviša cijena

$ 1.016
$ 1.016$ 1.016

$ 1.049
$ 1.049$ 1.049

$ 1.9
$ 1.9$ 1.9

$ 0.859142
$ 0.859142$ 0.859142

+0.00%

-0.74%

+4.99%

+4.99%

BOOKUSD (BUD) cijena u stvarnom vremenu je $1.039. Tijekom protekla 24 sata, BUDtrgovalo je između najniže cijene $ 1.016 i najviše cijene $ 1.049, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena BUD je $ 1.9, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.859142.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, BUD se promijenio za +0.00% u posljednjih sat vremena, -0.74% u posljednjih 24 sata i +4.99% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu BOOKUSD (BUD)

$ 78.33K
$ 78.33K$ 78.33K

--
----

$ 78.33K
$ 78.33K$ 78.33K

75.44K
75.44K 75.44K

75,444.62187623292
75,444.62187623292 75,444.62187623292

Trenutačna tržišna kapitalizacija BOOKUSD je $ 78.33K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju BUD je 75.44K, s ukupnom količinom od 75444.62187623292. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 78.33K.

BOOKUSD (BUD) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz BOOKUSD u USD iznosila je $ -0.007747650492261.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz BOOKUSD u USD iznosila je $ -0.0425372834.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz BOOKUSD u USD iznosila je $ -0.0885972963.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz BOOKUSD u USD iznosila je $ 0.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ -0.007747650492261-0.74%
30 dana$ -0.0425372834-4.09%
60 dana$ -0.0885972963-8.52%
90 dana$ 0--

Što je BOOKUSD (BUD)

BUD is a decentralized stablecoin designed to maintain a soft peg to the US Dollar. It is the native stablecoin of the BOOKUSD protocol, a borrowing platform deployed on the BNB Chain. Users can mint BUD by depositing BOOK tokens as collateral, enabling access to on-chain liquidity without needing to sell their assets. The BOOKUSD protocol is a fork of Liquity V1, originally built on Ethereum, but modified to use BOOK—an asset native to the BNB Chain—instead of ETH as collateral. The protocol offers interest-free borrowing and operates with a liquidation mechanism based on collateral ratios and stability pools to maintain system health.

MEXC je vodeća burza kriptovaluta kojoj vjeruje više od 10 milijuna korisnika diljem svijeta. Poznata je kao burza s najširim izborom tokena, najbržim popisima tokena i najnižim naknadama za trgovanje na tržištu. Pridruži se MEXC platformi sada da iskusiš vrhunsku likvidnost i najkonkurentnije naknade na tržištu!

Resurs BOOKUSD (BUD)

Službena web-stranica

BOOKUSD Predviđanje cijene (USD)

Koliko će BOOKUSD (BUD) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših BOOKUSD (BUD) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za BOOKUSD.

Provjerite BOOKUSD predviđanje cijene sada!

BUD u lokalnim valutama

BOOKUSD (BUD) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike BOOKUSD (BUD) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o BUD opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o BOOKUSD (BUD)

Koliko BOOKUSD (BUD) vrijedi danas?
Cijena BUD uživo u USD je 1.039 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena BUD u USD?
Trenutačna cijena BUD u USD je $ 1.039. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija BOOKUSD?
Tržišna kapitalizacija za BUD je $ 78.33K USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za BUD?
Količina u optjecaju za BUD je 75.44K USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za BUD?
BUD je postigao ATH cijenu od 1.9 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za BUD?
BUD je vidio ATL cijenu od 0.859142 USD.
Koliki je obujam trgovanja za BUD?
24-satni obujam trgovanja za BUD je -- USD.
Hoće li BUD još narasti ove godine?
BUD mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte BUD predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 19:36:32 (UTC+8)

BOOKUSD (BUD) Važna ažuriranja industrije

Vrijeme (UTC+8)VrstaInformacije
09-02 19:30:00Ažuriranja industrije
Linea Network DeFi TVL Reaches All-Time High, Increasing by 60.30% Over the Past Week
09-01 20:12:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI Global Futures Open Interest Exceeds $900 Million
09-01 17:35:00Ažuriranja industrije
Crypto Market Sees Widespread Decline on Eve of WLFI Listing, Total Market Cap Falls to $3.8 Trillion Range
09-01 16:14:00Ažuriranja industrije
U.S. Ethereum Spot ETFs Record $3.87 Billion Inflows in August
09-01 12:12:00Ažuriranja industrije
Total cryptocurrency market cap falls to $3.825 trillion, 24h percentage fall value 1.5%
09-01 09:42:00Ekonomski podaci
The probability of a 25-basis-point rate cut by the Federal Reserve in September is 87.4%

Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.