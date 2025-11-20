BOMET Cijena danas

Trenutačna cijena BOMET (BOMET) danas je $ 0.00030138, s promjenom od 4.51% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije BOMET u USD je $ 0.00030138 po BOMET.

BOMET trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 180,475, s količinom u optjecaju od 600.00M BOMET. Tijekom posljednja 24 sata, BOMET trgovao je između $ 0.00026666 (niska) i $ 0.00030223 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 0.00193848, dok je rekordna najniža cijena bila $ 0.00026666.

U kratkoročnim performansama, BOMET se kretao +0.14% u posljednjem satu i -25.29% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je --.

Informacije o tržištu BOMET (BOMET)

Tržišna kapitalizacija $ 180.48K$ 180.48K $ 180.48K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 180.48K$ 180.48K $ 180.48K Količina u optjecaju 600.00M 600.00M 600.00M Ukupna količina 600,000,000.0 600,000,000.0 600,000,000.0

