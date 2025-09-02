BEENZ (BEENZ) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0.02917929$ 0.02917929 $ 0.02917929 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) -2.23% Promjena cijene (1D) +1.85% Promjena cijene (7D) +3.90% Promjena cijene (7D) +3.90%

BEENZ (BEENZ) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, BEENZtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena BEENZ je $ 0.02917929, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, BEENZ se promijenio za -2.23% u posljednjih sat vremena, +1.85% u posljednjih 24 sata i +3.90% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu BEENZ (BEENZ)

Tržišna kapitalizacija $ 240.80K$ 240.80K $ 240.80K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 240.80K$ 240.80K $ 240.80K Količina u optjecaju 999.85M 999.85M 999.85M Ukupna količina 999,854,173.479998 999,854,173.479998 999,854,173.479998

Trenutačna tržišna kapitalizacija BEENZ je $ 240.80K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju BEENZ je 999.85M, s ukupnom količinom od 999854173.479998. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 240.80K.