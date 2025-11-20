BALD Cijena danas

Trenutačna cijena BALD (BALD) danas je --, s promjenom od 31.06% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije BALD u USD je -- po BALD.

BALD trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 363,104, s količinom u optjecaju od 1.00T BALD. Tijekom posljednja 24 sata, BALD trgovao je između $ 0 (niska) i $ 0 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 0, dok je rekordna najniža cijena bila $ 0.

U kratkoročnim performansama, BALD se kretao -0.00% u posljednjem satu i -28.23% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je --.

Informacije o tržištu BALD (BALD)

Tržišna kapitalizacija $ 363.10K$ 363.10K $ 363.10K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 363.10K$ 363.10K $ 363.10K Količina u optjecaju 1.00T 1.00T 1.00T Ukupna količina 1,000,000,000,000.0 1,000,000,000,000.0 1,000,000,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija BALD je $ 363.10K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju BALD je 1.00T, s ukupnom količinom od 1000000000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 363.10K.