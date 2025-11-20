Baked Cijena danas

Trenutačna cijena Baked (BAKED) danas je $ 0.00055976, s promjenom od 1.53% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije BAKED u USD je $ 0.00055976 po BAKED.

Baked trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 39,926, s količinom u optjecaju od 69.80M BAKED. Tijekom posljednja 24 sata, BAKED trgovao je između $ 0.00054834 (niska) i $ 0.00059895 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 0.094376, dok je rekordna najniža cijena bila $ 0.00028453.

U kratkoročnim performansama, BAKED se kretao -4.91% u posljednjem satu i +13.43% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je --.

Informacije o tržištu Baked (BAKED)

Tržišna kapitalizacija $ 39.93K$ 39.93K $ 39.93K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 171.59K$ 171.59K $ 171.59K Količina u optjecaju 69.80M 69.80M 69.80M Ukupna količina 300,000,000.0 300,000,000.0 300,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Baked je $ 39.93K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju BAKED je 69.80M, s ukupnom količinom od 300000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 171.59K.