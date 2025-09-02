Aries (ARIES) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0.0077834$ 0.0077834 $ 0.0077834 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) -1.16% Promjena cijene (1D) -2.16% Promjena cijene (7D) -24.77% Promjena cijene (7D) -24.77%

Aries (ARIES) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, ARIEStrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena ARIES je $ 0.0077834, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, ARIES se promijenio za -1.16% u posljednjih sat vremena, -2.16% u posljednjih 24 sata i -24.77% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Aries (ARIES)

Tržišna kapitalizacija $ 688.91K$ 688.91K $ 688.91K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 688.91K$ 688.91K $ 688.91K Količina u optjecaju 999.68M 999.68M 999.68M Ukupna količina 999,682,356.753128 999,682,356.753128 999,682,356.753128

Trenutačna tržišna kapitalizacija Aries je $ 688.91K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju ARIES je 999.68M, s ukupnom količinom od 999682356.753128. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 688.91K.