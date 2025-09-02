Više o ARBUS

Arbus Logotip

Arbus Cijena (ARBUS)

Neuvršten

1 ARBUS u USD cijena uživo:

-9.00%1D
mexc
Ovi podaci o tokenima potječu od trećih strana.
USD
Grafikon aktualnih cijena Arbus (ARBUS)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 17:03:06 (UTC+8)

Arbus (ARBUS) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
24-satna najniža cijena
24-satna najviša cijena

-1.03%

-9.11%

-26.78%

-26.78%

Arbus (ARBUS) cijena u stvarnom vremenu je $0.00291534. Tijekom protekla 24 sata, ARBUStrgovalo je između najniže cijene $ 0.00252935 i najviše cijene $ 0.00321863, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena ARBUS je $ 0.02271455, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.00107399.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, ARBUS se promijenio za -1.03% u posljednjih sat vremena, -9.11% u posljednjih 24 sata i -26.78% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Arbus (ARBUS)

$ 1.65M
--
Trenutačna tržišna kapitalizacija Arbus je $ 1.65M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju ARBUS je 566.66M, s ukupnom količinom od 1000000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 2.92M.

Arbus (ARBUS) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz Arbus u USD iznosila je $ -0.000292346676072865.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz Arbus u USD iznosila je $ +0.0028548251.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz Arbus u USD iznosila je $ -0.0004111571.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz Arbus u USD iznosila je $ -0.013222216216688498.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ -0.000292346676072865-9.11%
30 dana$ +0.0028548251+97.92%
60 dana$ -0.0004111571-14.10%
90 dana$ -0.013222216216688498-81.93%

Što je Arbus (ARBUS)

Arbus is an AI-driven market intelligence layer built for InfoFi and the agentic economy. It powers native products like Arbus Terminal, Arbus Agent, Data Marketplace, and the Data Collection Network, while also equipping developers of external AI/DeFAI agents, swarms, and dApps through a structured, real-time data infrastructure. By translating dynamic market signals into actionable insights, Arbus supports informed decision-making across both human and autonomous systems.

MEXC je vodeća burza kriptovaluta kojoj vjeruje više od 10 milijuna korisnika diljem svijeta. Poznata je kao burza s najširim izborom tokena, najbržim popisima tokena i najnižim naknadama za trgovanje na tržištu.

Resurs Arbus (ARBUS)

Službena web-stranica

Arbus Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Arbus (ARBUS) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Arbus (ARBUS) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Arbus.

Provjerite Arbus predviđanje cijene sada!

ARBUS u lokalnim valutama

Arbus (ARBUS) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Arbus (ARBUS) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o ARBUS opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Arbus (ARBUS)

Koliko Arbus (ARBUS) vrijedi danas?
Cijena ARBUS uživo u USD je 0.00291534 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena ARBUS u USD?
Trenutačna cijena ARBUS u USD je $ 0.00291534. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Arbus?
Tržišna kapitalizacija za ARBUS je $ 1.65M USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za ARBUS?
Količina u optjecaju za ARBUS je 566.66M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za ARBUS?
ARBUS je postigao ATH cijenu od 0.02271455 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za ARBUS?
ARBUS je vidio ATL cijenu od 0.00107399 USD.
Koliki je obujam trgovanja za ARBUS?
24-satni obujam trgovanja za ARBUS je -- USD.
Hoće li ARBUS još narasti ove godine?
ARBUS mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte ARBUS predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.