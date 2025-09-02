Arbus (ARBUS) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0.00252935 $ 0.00321863 24-satna najniža cijena $ 0.00252935 24-satna najviša cijena $ 0.00321863 Najviša cijena ikada $ 0.02271455 Najniža cijena $ 0.00107399 Promjena cijene (1H) -1.03% Promjena cijene (1D) -9.11% Promjena cijene (7D) -26.78%

Arbus (ARBUS) cijena u stvarnom vremenu je $0.00291534. Tijekom protekla 24 sata, ARBUStrgovalo je između najniže cijene $ 0.00252935 i najviše cijene $ 0.00321863, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena ARBUS je $ 0.02271455, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.00107399.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, ARBUS se promijenio za -1.03% u posljednjih sat vremena, -9.11% u posljednjih 24 sata i -26.78% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Arbus (ARBUS)

Tržišna kapitalizacija $ 1.65M Obujam (24 sata) -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 2.92M Količina u optjecaju 566.66M Ukupna količina 1,000,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Arbus je $ 1.65M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju ARBUS je 566.66M, s ukupnom količinom od 1000000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 2.92M.