Aldrin Logotip

Aldrin Cijena (RIN)

Neuvršten

1 RIN u USD cijena uživo:

$0.00270826
$0.00270826
+1.30%1D
USD
Grafikon aktualnih cijena Aldrin (RIN)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-03 02:02:24 (UTC+8)

Aldrin (RIN) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0.00267144
$ 0.00267144
24-satna najniža cijena
$ 0.00270827
$ 0.00270827
24-satna najviša cijena

$ 0.00267144
$ 0.00267144

$ 0.00270827
$ 0.00270827

$ 7.69
$ 7.69

$ 0.00239857
$ 0.00239857

--

+1.37%

+1.71%

+1.71%

Aldrin (RIN) cijena u stvarnom vremenu je $0.00270826. Tijekom protekla 24 sata, RINtrgovalo je između najniže cijene $ 0.00267144 i najviše cijene $ 0.00270827, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena RIN je $ 7.69, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.00239857.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, RIN se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, +1.37% u posljednjih 24 sata i +1.71% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Aldrin (RIN)

$ 33.49K
$ 33.49K

--
--

$ 135.41K
$ 135.41K

12.36M
12.36M

50,000,000.0
50,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Aldrin je $ 33.49K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju RIN je 12.36M, s ukupnom količinom od 50000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 135.41K.

Aldrin (RIN) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz Aldrin u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz Aldrin u USD iznosila je $ -0.0000029376.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz Aldrin u USD iznosila je $ +0.0001862892.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz Aldrin u USD iznosila je $ 0.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ 0+1.37%
30 dana$ -0.0000029376-0.10%
60 dana$ +0.0001862892+6.88%
90 dana$ 0--

Što je Aldrin (RIN)

Aldrin’s mission is to simplify DeFi and create powerful tools for all traders to succeed. Live Solana DEX & launching CEX soon.

Resurs Aldrin (RIN)

Službena web-stranica

Aldrin Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Aldrin (RIN) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Aldrin (RIN) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Aldrin.

Provjerite Aldrin predviđanje cijene sada!

RIN u lokalnim valutama

Aldrin (RIN) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Aldrin (RIN) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o RIN opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Aldrin (RIN)

Koliko Aldrin (RIN) vrijedi danas?
Cijena RIN uživo u USD je 0.00270826 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena RIN u USD?
Trenutačna cijena RIN u USD je $ 0.00270826. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Aldrin?
Tržišna kapitalizacija za RIN je $ 33.49K USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za RIN?
Količina u optjecaju za RIN je 12.36M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za RIN?
RIN je postigao ATH cijenu od 7.69 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za RIN?
RIN je vidio ATL cijenu od 0.00239857 USD.
Koliki je obujam trgovanja za RIN?
24-satni obujam trgovanja za RIN je -- USD.
Hoće li RIN još narasti ove godine?
RIN mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte RIN predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-03 02:02:24 (UTC+8)

