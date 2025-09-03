Aldrin (RIN) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0.00267144 $ 0.00270827 24-satna najniža cijena $ 0.00267144 24-satna najviša cijena $ 0.00270827 Najviša cijena ikada $ 7.69 Najniža cijena $ 0.00239857 Promjena cijene (1H) -- Promjena cijene (1D) +1.37% Promjena cijene (7D) +1.71%

Aldrin (RIN) cijena u stvarnom vremenu je $0.00270826. Tijekom protekla 24 sata, RINtrgovalo je između najniže cijene $ 0.00267144 i najviše cijene $ 0.00270827, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena RIN je $ 7.69, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.00239857.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, RIN se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, +1.37% u posljednjih 24 sata i +1.71% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Aldrin (RIN)

Tržišna kapitalizacija $ 33.49K$ 33.49K $ 33.49K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 135.41K$ 135.41K $ 135.41K Količina u optjecaju 12.36M 12.36M 12.36M Ukupna količina 50,000,000.0 50,000,000.0 50,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Aldrin je $ 33.49K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju RIN je 12.36M, s ukupnom količinom od 50000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 135.41K.