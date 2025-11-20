Xeleb Protocol Cijena danas

Trenutačna cijena Xeleb Protocol (XCX) danas je $ 0.01755, s promjenom od 1.09% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije XCX u USD je $ 0.01755 po XCX.

Xeleb Protocol trenutačno je na #1767 mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 1.90M, s količinom u optjecaju od 108.30M XCX. Tijekom posljednja 24 sata, XCX trgovao je između $ 0.01712 (niska) i $ 0.01839 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 0.09145411179261065, dok je rekordna najniža cijena bila $ 0.016665860301322.

U kratkoročnim performansama, XCX se kretao +0.45% u posljednjem satu i -8.46% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je $ 187.50K.

Informacije o tržištu Xeleb Protocol (XCX)

Poredak No.1767 Tržišna kapitalizacija $ 1.90M$ 1.90M $ 1.90M Obujam (24 sata) $ 187.50K$ 187.50K $ 187.50K Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 17.55M$ 17.55M $ 17.55M Količina u optjecaju 108.30M 108.30M 108.30M Maksimalna količina 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Ukupna količina 999,805,394.1915733 999,805,394.1915733 999,805,394.1915733 Stopa optjecaja 10.83% Javni blockchain BSC

Trenutačna tržišna kapitalizacija Xeleb Protocol je $ 1.90M, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 187.50K. Količina u optjecaju XCX je 108.30M, s ukupnom količinom od 999805394.1915733. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 17.55M.