Ultiverse Logotip

Ultiverse Cijena(ULTI)

1 ULTI u USD cijena uživo:

$0.002097
$0.002097$0.002097
-0.09%1D
USD
Grafikon aktualnih cijena Ultiverse (ULTI)
Ultiverse (ULTI) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0.002089
$ 0.002089$ 0.002089
24-satna najniža cijena
$ 0.002116
$ 0.002116$ 0.002116
24-satna najviša cijena

$ 0.002089
$ 0.002089$ 0.002089

$ 0.002116
$ 0.002116$ 0.002116

$ 0.07451395744728058
$ 0.07451395744728058$ 0.07451395744728058

$ 0.001411020232465407
$ 0.001411020232465407$ 0.001411020232465407

-0.15%

-0.09%

-0.05%

-0.05%

Ultiverse (ULTI) cijena u stvarnom vremenu je $ 0.002097. Tijekom protekla 24 sata, ULTItrgovalo je između najniže cijene $ 0.002089 i najviše cijene $ 0.002116, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena ULTI je $ 0.07451395744728058, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.001411020232465407.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, ULTI se promijenio za -0.15% u posljednjih sat vremena, -0.09% u posljednjih 24 sata i -0.05% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Ultiverse (ULTI)

No.1025

$ 13.66M
$ 13.66M$ 13.66M

$ 80.66K
$ 80.66K$ 80.66K

$ 20.97M
$ 20.97M$ 20.97M

6.52B
6.52B 6.52B

10,000,000,000
10,000,000,000 10,000,000,000

10,000,000,000
10,000,000,000 10,000,000,000

65.15%

BSC

Trenutačna tržišna kapitalizacija Ultiverse je $ 13.66M, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 80.66K. Količina u optjecaju ULTI je 6.52B, s ukupnom količinom od 10000000000. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 20.97M.

Ultiverse (ULTI) Povijest cijena USD

Prati promjene cijena Ultiverse za danas, 30 dana, 60 dana i 90 dana:

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ -0.00000189-0.09%
30 dana$ +0.000208+11.01%
60 dana$ +0.000432+25.94%
90 dana$ -0.000023-1.09%
Ultiverse promjena cijene danas

Danas je zabilježena promjena u ULTI od $ -0.00000189 (-0.09%), odražavajući najnoviju tržišnu aktivnost.

Ultiverse 30-dnevna promjena cijene

Tijekom proteklih 30 dana cijena se pomakla za $ +0.000208 (+11.01%), pokazujući kratkoročnu izvedbu tokena.

Ultiverse 60-dnevna promjena cijene

Proširivanjem prikaza na 60 dana, došlo je do promjene u ULTI od $ +0.000432 (+25.94%), dajući širu perspektivu na njegovu izvedbu.

Ultiverse 90-dnevna promjena cijene

Gledajući 90-dnevni trend, cijena se pomakla za $ -0.000023 (-1.09%), nudeći uvid u dugoročnu putanju tokena.

Želite li otključati povijest cijena svih vremena i kretanje cijena Ultiverse (ULTI)?

Pogledajte Ultiverse stranicu Povijest cijena sada.

Što je Ultiverse (ULTI)

Ultiverse is an AI-driven gaming production and publishing platform. Dedicated to transforming gaming experiences and boosting values, it builds an ecosystem and offers tools that enhance creation, engagement, and technological integration across different blockchains.

Ultiverse dostupan je na MEXC platformi, pružajući pogodnost kupnje, zadržavanja, prijenosa i stavljanja tokena izravno na našu platformu. Bilo da si iskusni investitor ili tek pridošlica u svijetu kriptovaluta, MEXC platforma ti nudi korisničko sučelje i niz alata za učinkovito upravljanje Ultiverse ulaganjima. Za detaljnije informacije o ovom tokenu, pozivamo te da posjetiš našu stranicu za upoznavanje s digitalnim sredstvima.

Osim toga, možeš:
- Provjeriti ULTI dostupnost udjelada vidiš kako možeš zaraditi nagrade na svoj udio.
- Čitaj recenzije i analitiku o Ultiverse na našem blogu za informacije o najnovijim tržišnim trendovima i stručnim uvidima.

Naši sveobuhvatni resursi osmišljeni su kako bi tvoje iskustvo kupnje Ultiverse učinili glatkim i informiranim, osiguravajući da imaš sve alate i znanje potrebno za pouzdano ulaganje.

Ultiverse Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Ultiverse (ULTI) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Ultiverse (ULTI) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Ultiverse.

Provjerite Ultiverse predviđanje cijene sada!

Ultiverse (ULTI) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Ultiverse (ULTI) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o ULTI opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Kako kupiti Ultiverse (ULTI)

Tražiš kako kupiti Ultiverse? Proces je jednostavan i bez muke! Možeš jednostavno kupiti Ultiverse na MEXC platformi slijedeći naš vodič Kako kupovati korak po korak. Pružamo ti detaljne upute i video upute, pokazujući kako se registrirati na MEXC platformu i koristiti različite prikladne dostupne opcije plaćanja.

ULTI u lokalnim valutama

1 Ultiverse(ULTI) u VND
55.182555
1 Ultiverse(ULTI) u AUD
A$0.00318744
1 Ultiverse(ULTI) u GBP
0.00153081
1 Ultiverse(ULTI) u EUR
0.00178245
1 Ultiverse(ULTI) u USD
$0.002097
1 Ultiverse(ULTI) u MYR
RM0.00884934
1 Ultiverse(ULTI) u TRY
0.08627058
1 Ultiverse(ULTI) u JPY
¥0.308259
1 Ultiverse(ULTI) u ARS
ARS$2.88842877
1 Ultiverse(ULTI) u RUB
0.16895529
1 Ultiverse(ULTI) u INR
0.18470376
1 Ultiverse(ULTI) u IDR
Rp34.37704368
1 Ultiverse(ULTI) u KRW
2.9246859
1 Ultiverse(ULTI) u PHP
0.11986452
1 Ultiverse(ULTI) u EGP
￡E.0.10176741
1 Ultiverse(ULTI) u BRL
R$0.01138671
1 Ultiverse(ULTI) u CAD
C$0.00287289
1 Ultiverse(ULTI) u BDT
0.25530975
1 Ultiverse(ULTI) u NGN
3.21132483
1 Ultiverse(ULTI) u COP
$8.42167782
1 Ultiverse(ULTI) u ZAR
R.0.03688623
1 Ultiverse(ULTI) u UAH
0.08692065
1 Ultiverse(ULTI) u VES
Bs0.306162
1 Ultiverse(ULTI) u CLP
$2.029896
1 Ultiverse(ULTI) u PKR
Rs0.59521248
1 Ultiverse(ULTI) u KZT
1.13105889
1 Ultiverse(ULTI) u THB
฿0.06771213
1 Ultiverse(ULTI) u TWD
NT$0.06425208
1 Ultiverse(ULTI) u AED
د.إ0.00769599
1 Ultiverse(ULTI) u CHF
Fr0.0016776
1 Ultiverse(ULTI) u HKD
HK$0.01633563
1 Ultiverse(ULTI) u AMD
֏0.80220735
1 Ultiverse(ULTI) u MAD
.د.م0.018873
1 Ultiverse(ULTI) u MXN
$0.03910905
1 Ultiverse(ULTI) u SAR
ريال0.00786375
1 Ultiverse(ULTI) u PLN
0.00763308
1 Ultiverse(ULTI) u RON
лв0.00908001
1 Ultiverse(ULTI) u SEK
kr0.01969083
1 Ultiverse(ULTI) u BGN
лв0.00350199
1 Ultiverse(ULTI) u HUF
Ft0.70819884
1 Ultiverse(ULTI) u CZK
0.04376439
1 Ultiverse(ULTI) u KWD
د.ك0.000639585
1 Ultiverse(ULTI) u ILS
0.00702495
1 Ultiverse(ULTI) u AOA
Kz1.91156229
1 Ultiverse(ULTI) u BHD
.د.ب0.000790569
1 Ultiverse(ULTI) u BMD
$0.002097
1 Ultiverse(ULTI) u DKK
kr0.01335789
1 Ultiverse(ULTI) u HNL
L0.05496237
1 Ultiverse(ULTI) u MUR
0.0960426
1 Ultiverse(ULTI) u NAD
$0.0369072
1 Ultiverse(ULTI) u NOK
kr0.02094903
1 Ultiverse(ULTI) u NZD
$0.00354393
1 Ultiverse(ULTI) u PAB
B/.0.002097
1 Ultiverse(ULTI) u PGK
K0.00887031
1 Ultiverse(ULTI) u QAR
ر.ق0.00765405
1 Ultiverse(ULTI) u RSD
дин.0.20997261

Ultiverse Resurs

Za dublje razumijevanje Ultiverse, razmisli o istraživanju dodatnih izvora kao što su bijela lista, službena web-stranica i druge publikacije:

Popis dopuštenih
Službena Ultiverse web-stranica
Blokiraj pretraživač

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Ultiverse

Koliko Ultiverse (ULTI) vrijedi danas?
Cijena ULTI uživo u USD je 0.002097 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena ULTI u USD?
Trenutačna cijena ULTI u USD je $ 0.002097. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Ultiverse?
Tržišna kapitalizacija za ULTI je $ 13.66M USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za ULTI?
Količina u optjecaju za ULTI je 6.52B USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za ULTI?
ULTI je postigao ATH cijenu od 0.07451395744728058 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za ULTI?
ULTI je vidio ATL cijenu od 0.001411020232465407 USD.
Koliki je obujam trgovanja za ULTI?
24-satni obujam trgovanja za ULTI je $ 80.66K USD.
Hoće li ULTI još narasti ove godine?
ULTI mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte ULTI predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Ultiverse (ULTI) Važna ažuriranja industrije

Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke.

ULTI u USD kalkulator

Iznos

ULTI
ULTI
USD
USD

1 ULTI = 0.002097 USD

Trgujte ULTI

ULTIUSDT
$0.002097
$0.002097$0.002097
-0.27%

