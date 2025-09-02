Više o TRIBE

TRIBE Cijena(TRIBE)

Grafikon aktualnih cijena TRIBE (TRIBE)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 09:21:18 (UTC+8)

TRIBE (TRIBE) Informacije o cijeni (USD)

TRIBE (TRIBE) cijena u stvarnom vremenu je $ 0.6386. Tijekom protekla 24 sata, TRIBEtrgovalo je između najniže cijene $ 0.6354 i najviše cijene $ 0.647, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena TRIBE je $ 2.49166441, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, TRIBE se promijenio za +0.42% u posljednjih sat vremena, +0.20% u posljednjih 24 sata i -3.67% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu TRIBE (TRIBE)

Trenutačna tržišna kapitalizacija TRIBE je $ 0.00, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 56.42K. Količina u optjecaju TRIBE je 0.00, s ukupnom količinom od 1000000000. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 638.60M.

TRIBE (TRIBE) Povijest cijena USD

Prati promjene cijena TRIBE za danas, 30 dana, 60 dana i 90 dana:

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ +0.001275+0.20%
30 dana$ -0.0159-2.43%
60 dana$ +0.2638+70.38%
90 dana$ +0.2389+59.76%
TRIBE promjena cijene danas

Danas je zabilježena promjena u TRIBE od $ +0.001275 (+0.20%), odražavajući najnoviju tržišnu aktivnost.

TRIBE 30-dnevna promjena cijene

Tijekom proteklih 30 dana cijena se pomakla za $ -0.0159 (-2.43%), pokazujući kratkoročnu izvedbu tokena.

TRIBE 60-dnevna promjena cijene

Proširivanjem prikaza na 60 dana, došlo je do promjene u TRIBE od $ +0.2638 (+70.38%), dajući širu perspektivu na njegovu izvedbu.

TRIBE 90-dnevna promjena cijene

Gledajući 90-dnevni trend, cijena se pomakla za $ +0.2389 (+59.76%), nudeći uvid u dugoročnu putanju tokena.

Želite li otključati povijest cijena svih vremena i kretanje cijena TRIBE (TRIBE)?

Pogledajte TRIBE stranicu Povijest cijena sada.

Što je TRIBE (TRIBE)

The Fei protocol is the mechanism by which the Fei stablecoin is issued. It uses a mechanism called ‘Direct Incentives’ in order to maintain stability. TRIBE is the governance token that controls changes to the protocol.

TRIBE dostupan je na MEXC platformi, pružajući pogodnost kupnje, zadržavanja, prijenosa i stavljanja tokena izravno na našu platformu. Bilo da si iskusni investitor ili tek pridošlica u svijetu kriptovaluta, MEXC platforma ti nudi korisničko sučelje i niz alata za učinkovito upravljanje TRIBE ulaganjima. Za detaljnije informacije o ovom tokenu, pozivamo te da posjetiš našu stranicu za upoznavanje s digitalnim sredstvima.

Osim toga, možeš:
- Provjeriti TRIBE dostupnost udjelada vidiš kako možeš zaraditi nagrade na svoj udio.
- Čitaj recenzije i analitiku o TRIBE na našem blogu za informacije o najnovijim tržišnim trendovima i stručnim uvidima.

Naši sveobuhvatni resursi osmišljeni su kako bi tvoje iskustvo kupnje TRIBE učinili glatkim i informiranim, osiguravajući da imaš sve alate i znanje potrebno za pouzdano ulaganje.

TRIBE Predviđanje cijene (USD)

Koliko će TRIBE (TRIBE) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših TRIBE (TRIBE) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za TRIBE.

Provjerite TRIBE predviđanje cijene sada!

TRIBE (TRIBE) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike TRIBE (TRIBE) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o TRIBE opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Kako kupiti TRIBE (TRIBE)

Tražiš kako kupiti TRIBE? Proces je jednostavan i bez muke! Možeš jednostavno kupiti TRIBE na MEXC platformi slijedeći naš vodič Kako kupovati korak po korak. Pružamo ti detaljne upute i video upute, pokazujući kako se registrirati na MEXC platformu i koristiti različite prikladne dostupne opcije plaćanja.

TRIBE u lokalnim valutama

TRIBE Resurs

Za dublje razumijevanje TRIBE, razmisli o istraživanju dodatnih izvora kao što su bijela lista, službena web-stranica i druge publikacije:

Popis dopuštenih
Službena TRIBE web-stranica
Blokiraj pretraživač

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o TRIBE

Koliko TRIBE (TRIBE) vrijedi danas?
Cijena TRIBE uživo u USD je 0.6386 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena TRIBE u USD?
Trenutačna cijena TRIBE u USD je $ 0.6386. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija TRIBE?
Tržišna kapitalizacija za TRIBE je $ 0.00 USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za TRIBE?
Količina u optjecaju za TRIBE je 0.00 USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za TRIBE?
TRIBE je postigao ATH cijenu od 2.49166441 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za TRIBE?
TRIBE je vidio ATL cijenu od 0 USD.
Koliki je obujam trgovanja za TRIBE?
24-satni obujam trgovanja za TRIBE je $ 56.42K USD.
Hoće li TRIBE još narasti ove godine?
TRIBE mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte TRIBE predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Glavne novosti

Što je RICE AI? Revolucionarna DePIN decentralizirana robotska podatkovna infrastruktura i $RICE token ekosustav

RICE AI obnavlja robotsku industriju s decentraliziranom AI podatkovnom infrastrukturom, oslanjajući se na mehanizam poticaja $RICE tokena, stvarajući prvo globalno tržište AI podataka za robote. Saznajte više odmah!

September 1, 2025

Što je Arc javna blockchain? Analiza tehnologije javne blockchain sljedeće generacije koja redefinira stabilcoin plaćanja

Arc blockchain je Layer1 javna blockchain koju je pokrenuo Circle, dizajnirana posebno za USDC, koristi USDC kao plinovnik, pružajući visoke performanse i opcionalne značajke privatnosti. Ovaj članak detaljno analizira tehničku arhitekturu, ekonomiju tokena i primjenske scenarije Arc-a.

September 1, 2025

Kripto tržište dočekuje “Cronos trenutak”, Trump udružuje snage s Crypto.com

Nedavno je Cronos (CRO) postao fokus kripto tržišta zahvaljujući strateškoj fuziji s Trump Media Technology Group i Crypto.com. Očekuje se da će nakon fuzije CRO strateška rezervna kompanija dobiti podršku do 6,42 milijarde dolara, što je direktno potaknulo nagli porast cijene CRO-a. U samo nekoliko dana, cijena CRO-a je porasla više od 90%, volumen lančane trgovine je porastao za 30%, a tržišno raspoloženje je uzletelo.

August 30, 2025
Prikaži više

Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.

