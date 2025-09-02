BitShiba (SHIBA) cijena u stvarnom vremenu je $ 0.000000000557. Tijekom protekla 24 sata, SHIBAtrgovalo je između najniže cijene $ 0.00000000055 i najviše cijene $ 0.000000000612, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena SHIBA je $ 0.000000389752386234, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.000000000337922519.
Što se tiče kratkoročnih izvedbi, SHIBA se promijenio za +1.27% u posljednjih sat vremena, -0.53% u posljednjih 24 sata i +0.54% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.
Informacije o tržištu BitShiba (SHIBA)
No.5509
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
$ 1.46K
$ 1.46K$ 1.46K
$ 557.00K
$ 557.00K$ 557.00K
0.00
0.00 0.00
1,000,000,000,000,000
1,000,000,000,000,000 1,000,000,000,000,000
1,000,000,000,000,000
1,000,000,000,000,000 1,000,000,000,000,000
0.00%
BSC
Trenutačna tržišna kapitalizacija BitShiba je $ 0.00, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 1.46K. Količina u optjecaju SHIBA je 0.00, s ukupnom količinom od 1000000000000000. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 557.00K.
BitShiba (SHIBA) Povijest cijena USD
Prati promjene cijena BitShiba za danas, 30 dana, 60 dana i 90 dana:
Razdoblje
Promjena (USD)
Promjena (%)
Danas
$ -0.00000000000297
-0.53%
30 dana
$ -0.000000000076
-12.01%
60 dana
$ +0.000000000017
+3.14%
90 dana
$ -0.000000000024
-4.14%
BitShiba promjena cijene danas
Danas je zabilježena promjena u SHIBA od $ -0.00000000000297 (-0.53%), odražavajući najnoviju tržišnu aktivnost.
BitShiba 30-dnevna promjena cijene
Tijekom proteklih 30 dana cijena se pomakla za $ -0.000000000076 (-12.01%), pokazujući kratkoročnu izvedbu tokena.
BitShiba 60-dnevna promjena cijene
Proširivanjem prikaza na 60 dana, došlo je do promjene u SHIBA od $ +0.000000000017 (+3.14%), dajući širu perspektivu na njegovu izvedbu.
BitShiba 90-dnevna promjena cijene
Gledajući 90-dnevni trend, cijena se pomakla za $ -0.000000000024 (-4.14%), nudeći uvid u dugoročnu putanju tokena.
Želite li otključati povijest cijena svih vremena i kretanje cijena BitShiba (SHIBA)?
BitShiba is a community focused project which seeks to provide equal financial opportunities to all peoples from all places. Decisions about BitShiba’s future will be made by $SHIBA holders though the use of a DAO. The BitShiba community is the project’s main focus as strong communities and decentralization are widely considered two of the most important aspects about cryptocurrency. The project has a no man (or woman) left behind attitude and strives to make sure all community members can be successful.
BitShiba dostupan je na MEXC platformi, pružajući pogodnost kupnje, zadržavanja, prijenosa i stavljanja tokena izravno na našu platformu.
Osim toga, možeš: - Provjeriti SHIBA dostupnost udjelada vidiš kako možeš zaraditi nagrade na svoj udio. - Čitaj recenzije i analitiku o BitShiba na našem blogu za informacije o najnovijim tržišnim trendovima i stručnim uvidima.
Naši sveobuhvatni resursi osmišljeni su kako bi tvoje iskustvo kupnje BitShiba učinili glatkim i informiranim, osiguravajući da imaš sve alate i znanje potrebno za pouzdano ulaganje.
BitShiba Predviđanje cijene (USD)
Koliko će BitShiba (SHIBA) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših BitShiba (SHIBA) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za BitShiba.
Razumijevanje tokenomike BitShiba (SHIBA) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o SHIBA opsežnoj tokenomici tokena odmah!
Kako kupiti BitShiba (SHIBA)
Tražiš kako kupiti BitShiba? Proces je jednostavan i bez muke! Možeš jednostavno kupiti BitShiba na MEXC platformi slijedeći naš vodič Kako kupovati korak po korak. Pružamo ti detaljne upute i video upute, pokazujući kako se registrirati na MEXC platformu i koristiti različite prikladne dostupne opcije plaćanja.
