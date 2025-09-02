Više o PYTHIA

PYTHIA Cijena(PYTHIA)

1 PYTHIA u USD cijena uživo:

$0.109764
-2.50%1D
USD
Grafikon aktualnih cijena PYTHIA (PYTHIA)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 06:30:57 (UTC+8)

PYTHIA (PYTHIA) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0.108
24-satna najniža cijena
$ 0.118389
24-satna najviša cijena

$ 0.108
$ 0.118389
$ 0.12674404661399968
$ 0.000314991994191439
+0.07%

-2.50%

-0.26%

-0.26%

PYTHIA (PYTHIA) cijena u stvarnom vremenu je $ 0.109764. Tijekom protekla 24 sata, PYTHIAtrgovalo je između najniže cijene $ 0.108 i najviše cijene $ 0.118389, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena PYTHIA je $ 0.12674404661399968, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.000314991994191439.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, PYTHIA se promijenio za +0.07% u posljednjih sat vremena, -2.50% u posljednjih 24 sata i -0.26% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu PYTHIA (PYTHIA)

No.330

$ 109.59M
$ 57.89K
$ 109.76M
998.38M
1,000,000,000
998,377,798.840694
99.83%

SOL

Trenutačna tržišna kapitalizacija PYTHIA je $ 109.59M, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 57.89K. Količina u optjecaju PYTHIA je 998.38M, s ukupnom količinom od 998377798.840694. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 109.76M.

PYTHIA (PYTHIA) Povijest cijena USD

Prati promjene cijena PYTHIA za danas, 30 dana, 60 dana i 90 dana:

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ -0.00281446-2.50%
30 dana$ +0.023686+27.51%
60 dana$ +0.076019+225.27%
90 dana$ +0.088688+420.80%
PYTHIA promjena cijene danas

Danas je zabilježena promjena u PYTHIA od $ -0.00281446 (-2.50%), odražavajući najnoviju tržišnu aktivnost.

PYTHIA 30-dnevna promjena cijene

Tijekom proteklih 30 dana cijena se pomakla za $ +0.023686 (+27.51%), pokazujući kratkoročnu izvedbu tokena.

PYTHIA 60-dnevna promjena cijene

Proširivanjem prikaza na 60 dana, došlo je do promjene u PYTHIA od $ +0.076019 (+225.27%), dajući širu perspektivu na njegovu izvedbu.

PYTHIA 90-dnevna promjena cijene

Gledajući 90-dnevni trend, cijena se pomakla za $ +0.088688 (+420.80%), nudeći uvid u dugoročnu putanju tokena.

Želite li otključati povijest cijena svih vremena i kretanje cijena PYTHIA (PYTHIA)?

Pogledajte PYTHIA stranicu Povijest cijena sada.

Što je PYTHIA (PYTHIA)

World's first rat connected to AI. Bridging neurobiology, AI & future.

PYTHIA dostupan je na MEXC platformi, pružajući pogodnost kupnje, zadržavanja, prijenosa i stavljanja tokena izravno na našu platformu. Bilo da si iskusni investitor ili tek pridošlica u svijetu kriptovaluta, MEXC platforma ti nudi korisničko sučelje i niz alata za učinkovito upravljanje PYTHIA ulaganjima. Za detaljnije informacije o ovom tokenu, pozivamo te da posjetiš našu stranicu za upoznavanje s digitalnim sredstvima.

Osim toga, možeš:
- Provjeriti PYTHIA dostupnost udjelada vidiš kako možeš zaraditi nagrade na svoj udio.
- Čitaj recenzije i analitiku o PYTHIA na našem blogu za informacije o najnovijim tržišnim trendovima i stručnim uvidima.

Naši sveobuhvatni resursi osmišljeni su kako bi tvoje iskustvo kupnje PYTHIA učinili glatkim i informiranim, osiguravajući da imaš sve alate i znanje potrebno za pouzdano ulaganje.

PYTHIA Predviđanje cijene (USD)

Koliko će PYTHIA (PYTHIA) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših PYTHIA (PYTHIA) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za PYTHIA.

Provjerite PYTHIA predviđanje cijene sada!

PYTHIA (PYTHIA) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike PYTHIA (PYTHIA) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o PYTHIA opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Kako kupiti PYTHIA (PYTHIA)

Tražiš kako kupiti PYTHIA? Proces je jednostavan i bez muke! Možeš jednostavno kupiti PYTHIA na MEXC platformi slijedeći naš vodič Kako kupovati korak po korak. Pružamo ti detaljne upute i video upute, pokazujući kako se registrirati na MEXC platformu i koristiti različite prikladne dostupne opcije plaćanja.

PYTHIA Resurs

Za dublje razumijevanje PYTHIA, razmisli o istraživanju dodatnih izvora kao što su bijela lista, službena web-stranica i druge publikacije:

Službena PYTHIA web-stranica
Blokiraj pretraživač

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o PYTHIA

Koliko PYTHIA (PYTHIA) vrijedi danas?
Cijena PYTHIA uživo u USD je 0.109764 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena PYTHIA u USD?
Trenutačna cijena PYTHIA u USD je $ 0.109764. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija PYTHIA?
Tržišna kapitalizacija za PYTHIA je $ 109.59M USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za PYTHIA?
Količina u optjecaju za PYTHIA je 998.38M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za PYTHIA?
PYTHIA je postigao ATH cijenu od 0.12674404661399968 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za PYTHIA?
PYTHIA je vidio ATL cijenu od 0.000314991994191439 USD.
Koliki je obujam trgovanja za PYTHIA?
24-satni obujam trgovanja za PYTHIA je $ 57.89K USD.
Hoće li PYTHIA još narasti ove godine?
PYTHIA mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte PYTHIA predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.

$0.109764
