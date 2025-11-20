Palu Cijena danas

Trenutačna cijena Palu (PALU) danas je $ 0.007655, s promjenom od 3.54% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije PALU u USD je $ 0.007655 po PALU.

Palu trenutačno je na #1197 mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 7.66M, s količinom u optjecaju od 1.00B PALU. Tijekom posljednja 24 sata, PALU trgovao je između $ 0.006348 (niska) i $ 0.008688 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 0.12035079103629745, dok je rekordna najniža cijena bila $ 0.000104834149204448.

U kratkoročnim performansama, PALU se kretao +3.57% u posljednjem satu i -42.78% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je $ 87.29K.

Informacije o tržištu Palu (PALU)

Poredak No.1197 Tržišna kapitalizacija $ 7.66M$ 7.66M $ 7.66M Obujam (24 sata) $ 87.29K$ 87.29K $ 87.29K Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 7.66M$ 7.66M $ 7.66M Količina u optjecaju 1.00B 1.00B 1.00B Maksimalna količina 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Ukupna količina 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Stopa optjecaja 100.00% Javni blockchain BSC

