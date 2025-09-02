Što je Karrat (KARRAT)

The KARRAT Protocol is a set of smart contracts and other modules enabling users to generate in-game playable characters from NFTs, aiming to bridge the world between web3 and gaming while also unlocking the future of conversational AI chatbots to the masses. My Pet Hooligan, the first game to integrate $KARRAT and the KARRAT Protocol, is a highly anticipated social-action game in Early Access (Pre-Alpha) release on EPIC Games.

Karrat dostupan je na MEXC platformi, pružajući pogodnost kupnje, zadržavanja, prijenosa i stavljanja tokena izravno na našu platformu.



Osim toga, možeš:

- Provjeriti KARRAT dostupnost udjelada vidiš kako možeš zaraditi nagrade na svoj udio.

- Čitaj recenzije i analitiku o Karrat na našem blogu za informacije o najnovijim tržišnim trendovima i stručnim uvidima.

Naši sveobuhvatni resursi osmišljeni su kako bi tvoje iskustvo kupnje Karrat učinili glatkim i informiranim, osiguravajući da imaš sve alate i znanje potrebno za pouzdano ulaganje.

Karrat Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Karrat (KARRAT) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Karrat (KARRAT) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Karrat.



Karrat (KARRAT) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Karrat (KARRAT) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o KARRAT opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Kako kupiti Karrat (KARRAT)

Tražiš kako kupiti Karrat? Proces je jednostavan i bez muke! Možeš jednostavno kupiti Karrat na MEXC platformi slijedeći naš vodič Kako kupovati korak po korak. Pružamo ti detaljne upute i video upute, pokazujući kako se registrirati na MEXC platformu i koristiti različite prikladne dostupne opcije plaćanja.

KARRAT u lokalnim valutama

Isprobajte pretvarač

Karrat Resurs

Za dublje razumijevanje Karrat, razmisli o istraživanju dodatnih izvora kao što su bijela lista, službena web-stranica i druge publikacije:

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Karrat Koliko Karrat (KARRAT) vrijedi danas? Cijena KARRAT uživo u USD je 0.0539 USD , ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima. Kolika je trenutačna cijena KARRAT u USD? $ 0.0539 . Provjerite Trenutačna cijena KARRAT u USD je. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena. Kolika je tržišna kapitalizacija Karrat? Tržišna kapitalizacija za KARRAT je $ 21.01M USD . Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena. Kolika je količina u optjecaju za KARRAT? Količina u optjecaju za KARRAT je 389.74M USD . Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za KARRAT? KARRAT je postigao ATH cijenu od 1.26967282682687 USD . Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za KARRAT? KARRAT je vidio ATL cijenu od 0.030300711023323768 USD . Koliki je obujam trgovanja za KARRAT? 24-satni obujam trgovanja za KARRAT je $ 126.70K USD . Hoće li KARRAT još narasti ove godine? KARRAT mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte KARRAT predviđanje cijene za detaljniju analizu.

Karrat (KARRAT) Važna ažuriranja industrije

