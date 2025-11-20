Hemi Cijena danas

Trenutačna cijena Hemi (HEMI) danas je $ 0.02111, s promjenom od 1.49% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije HEMI u USD je $ 0.02111 po HEMI.

Hemi trenutačno je na #750 mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 20.64M, s količinom u optjecaju od 977.50M HEMI. Tijekom posljednja 24 sata, HEMI trgovao je između $ 0.0206 (niska) i $ 0.02258 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 0.19259179461442666, dok je rekordna najniža cijena bila $ 0.015350458365510373.

U kratkoročnim performansama, HEMI se kretao -0.10% u posljednjem satu i -33.07% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je $ 181.06K.

Informacije o tržištu Hemi (HEMI)

Poredak No.750 Tržišna kapitalizacija $ 20.64M$ 20.64M $ 20.64M Obujam (24 sata) $ 181.06K$ 181.06K $ 181.06K Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 211.10M$ 211.10M $ 211.10M Količina u optjecaju 977.50M 977.50M 977.50M Maksimalna količina 10,000,000,000 10,000,000,000 10,000,000,000 Ukupna količina 10,000,000,000 10,000,000,000 10,000,000,000 Stopa optjecaja 9.77% Javni blockchain BSC

Trenutačna tržišna kapitalizacija Hemi je $ 20.64M, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 181.06K. Količina u optjecaju HEMI je 977.50M, s ukupnom količinom od 10000000000. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 211.10M.