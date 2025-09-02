4Chan (4CHAN) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0$ 0 $ 0 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) -0.04% Promjena cijene (1D) -8.29% Promjena cijene (7D) +3.87% Promjena cijene (7D) +3.87%

4Chan (4CHAN) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, 4CHANtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena 4CHAN je $ 0, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, 4CHAN se promijenio za -0.04% u posljednjih sat vremena, -8.29% u posljednjih 24 sata i +3.87% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu 4Chan (4CHAN)

Tržišna kapitalizacija $ 8.41M$ 8.41M $ 8.41M Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 8.41M$ 8.41M $ 8.41M Količina u optjecaju 77,090,064.75T 77,090,064.75T 77,090,064.75T Ukupna količina 7.709006474994994e+19 7.709006474994994e+19 7.709006474994994e+19

Trenutačna tržišna kapitalizacija 4Chan je $ 8.41M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju 4CHAN je 77,090,064.75T, s ukupnom količinom od 7.709006474994994e+19. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 8.41M.