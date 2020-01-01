טוקני Binance Launchpad מובילים לפי שווי שוק

מדד זה עוקב אחר טוקנים שהושקו באמצעות Initial Exchange Offerings (IEOs) בפלטפורמת Binance Launchpad. פרויקטים אלו עברו בדיקות נאותות מחמירות לפני ביצוע מכירת הטוקנים הציבורית שלהם למשתמשי הבורסה. מעקב אחר קטגוריה זו מספק אמת מידה להערכת התשואה לטווח הארוך ROI והכדאיות הפונדמנטלית של הנפקות IEO בולטות מהעבר.