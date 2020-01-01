מדד זה עוקב אחר טוקנים שהושקו באמצעות Initial Exchange Offerings (IEOs) בפלטפורמת Binance Launchpad. פרויקטים אלו עברו בדיקות נאותות מחמירות לפני ביצוע מכירת הטוקנים הציבורית שלהם למשתמשי הבורסה. מעקב אחר קטגוריה זו מספק אמת מידה להערכת התשואה לטווח הארוך ROI והכדאיות הפונדמנטלית של הנפקות IEO בולטות מהעבר.
הכללת נכסים דיגיטליים בתחום בינאנס לאנצ'פד יחד עם כללי הסיווג ונתוני השוק, מבוססת על מקורות צד שלישי עצמאיים. רישום טוקן בקטגוריה זו אינו מהווה אישור, ערובה או המלצת השקעה מצד MEXC. כל התוכן הוא למטרות מידע בלבד. מחירי מטבעות קריפטו נתונים לתנודות בשוק; אנא בצע מחקר עצמאי (DYOR) וסחור בזהירות.