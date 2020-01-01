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טוקני Binance Launchpad מובילים לפי שווי שוק

מדד זה עוקב אחר טוקנים שהושקו באמצעות Initial Exchange Offerings (IEOs) בפלטפורמת Binance Launchpad. פרויקטים אלו עברו בדיקות נאותות מחמירות לפני ביצוע מכירת הטוקנים הציבורית שלהם למשתמשי הבורסה. מעקב אחר קטגוריה זו מספק אמת מידה להערכת התשואה לטווח הארוך ROI והכדאיות הפונדמנטלית של הנפקות IEO בולטות מהעבר.

#
מטבע
מחיר
7 הימים האחרונים
פעולה
1
Injective
Injective
INJ
$ 4.812
+0.46%
+3.02%
+13.97%
$ 477.26M
$ 596.14K
2
FET
FET
FET
$ 0.1476
-0.61%
+12.67%
+10.30%
$ 331.38M
$ 3.53M
3
BitTorrent
BitTorrent
BTT
$ 0.0000002895
+2.21%
+6.59%
+12.88%
$ 287.23M
$ 263.61B
4
Axie Infinity
Axie Infinity
AXS
$ 0.9748
+0.01%
+6.83%
+9.72%
$ 168.46M
$ 75.46K
5
SafePal
SafePal
SFP
$ 0.2769
-0.18%
+5.30%
+19.66%
$ 138.15M
$ 235.91K
6
$ 0.04486
+0.11%
+8.25%
+11.68%
$ 130.28M
$ 2.15M
7
MULTIVERSX
MULTIVERSX
EGLD
$ 3.017
+0.17%
+4.69%
+12.09%
$ 90.24M
$ 38.79K
8
Kava Labs
Kava Labs
KAVA
$ 0.04257
+0.07%
+3.78%
+4.62%
$ 46.10M
$ 1.80M
9
SPACE ID
SPACE ID
ID
$ 0.03045
0.00%
+4.94%
+1.16%
$ 42.85M
$ 1.95M
10
WINK
WINK
WIN
$ 0.00003281
+0.69%
+2.16%
+5.68%
$ 31.98M
$ 1.99B
11
EDU Coin
EDU Coin
EDU
$ 0.03946
+0.05%
+5.97%
-4.55%
$ 30.52M
$ 1.57M
12
Band
Band
BAND
$ 0.168425
-0.08%
+0.04%
+7.97%
$ 30.48M
$ 2.88M
13
Cartesi
Cartesi
CTSI
$ 0.02625059
-0.01%
+0.04%
+4.82%
$ 24.54M
$ 9.57M
14
Arkham
Arkham
ARKM
$ 0.09873
+0.56%
+6.73%
+6.91%
$ 22.13M
$ 791.71K
15
GMT
GMT
GMT
$ 0.00670836
-0.42%
+0.05%
+6.63%
$ 20.87M
$ 9.94M
16
Celer Network
Celer Network
CELR
$ 0.002104
-0.19%
+2.19%
+5.70%
$ 16.36M
$ 28.92M
17
Coin98
Coin98
C98
$ 0.01555
+0.26%
+4.46%
+8.96%
$ 15.45M
$ 5.26M
18
Harmony
Harmony
ONE
$ 0.000793
+0.67%
+7.77%
+1.94%
$ 11.73M
$ 87.82M
19
Toko Token
Toko Token
TKO
$ 0.05309
+0.06%
+2.81%
+4.45%
$ 9.01M
$ 1.09M
20
AlpineF1TeamFanToken
AlpineF1TeamFanToken
ALPINE
$ 0.3405
-1.11%
+2.66%
+7.44%
$ 7.24M
$ 282.79K
21
FC Barcelona FT
FC Barcelona FT
BAR
$ 0.2769
+0.07%
+3.29%
+6.06%
$ 7.00M
$ 321.41K
22
FC Porto Fan Token
FC Porto Fan Token
PORTO
$ 0.4454
-0.42%
+3.48%
+4.67%
$ 5.83M
$ 125.51K
23
S.S. Lazio Fan Token
S.S. Lazio Fan Token
LAZIO
$ 0.3666
-1.15%
+2.55%
+6.88%
$ 4.87M
$ 143.67K
24
AC Milan Fan Token
AC Milan Fan Token
ACM
$ 0.2868
-0.10%
+1.45%
+9.00%
$ 3.91M
$ 215.93K
25
Beta Finance
Beta Finance
BETA
$ 0.00577465
+0.29%
+0.03%
+4.63%
$ 2.49M
$ 453.63
26
Hooked Protocol
Hooked Protocol
HOOK
$ 0.00375125
-0.03%
+0.03%
+2.84%
$ 1.08M
$ 54.18K
27
Voxies
Voxies
VOXEL
$ 0.00310238
-0.01%
+0.03%
+10.92%
$ 928.45K
$ 11.11K
28
Stella
Stella
ALPHA
$ 0.00043775
+0.01%
+0.06%
+12.03%
$ 432.06K
$ 2.96K
29
Dego Finance
Dego Finance
DEGO
$ 0.00279145
0.00%
-0.03%
-6.82%
$ 58.62K
$ 12.97K
30
League of Kingdoms
League of Kingdoms
LOKA
$ 0.00085116
0.00%
+0.20%
+20.32%
$ 57.04K
$ 206.87

שאלות נפוצות

מהו תחום הטוקנים של Binance Launchpad?
תחום Binance Launchpad עוקב אחר ביצועי השוק של מטבעות קריפטו שביצעו הנפקת מטבע ראשונית בבורסה (IEO) באופן בלעדי בפלטפורמת Binance לפני שהפכו לנכסים דיגיטליים סחירים לציבור.
כיצד פועלות הנפקות מטבע ראשוניות בבורסה (IEO) ב-Binance Launchpad?
במהלך הנפקת (IEO) ב-Binance Launchpad, Binance פועלת כמתווך המרכזי, מבצעת בדיקות נאותות מחמירות לפרויקט ומאפשרת למשתמשים זכאים לרכוש את הטוקנים החדשים באמצעות BNB.
מדוע סוחרי קריפטו עוקבים מקרוב אחר טוקני Binance Launchpad?
סוחרים עוקבים אחר טוקני Binance Launchpad מכיוון שפרויקטים שעברו סינון על ידי הפלטפורמה נוטים ליהנות מבסיס פונדמנטלי חזק, נזילות ראשונית גבוהה וחשיפה רחבה לקהל קמעונאי עם הרישום הרשמי למסחר.
האם רישום ב-Binance Launchpad מבטיח הצלחה לטווח הארוך של הטוקן?
למרות שרישום ב-Binance Launchpad מעניק נראות ראשונית גבוהה, הצלחת השוק לטווח הארוך של הטוקן תלויה לחלוטין ביכולת צוות הפרויקט לספק את הטכנולוגיה המובטחת ולהמשיך להרחיב את בסיס המשתמשים.

כתב ויתור

הכללת נכסים דיגיטליים בתחום בינאנס לאנצ'פד יחד עם כללי הסיווג ונתוני השוק, מבוססת על מקורות צד שלישי עצמאיים. רישום טוקן בקטגוריה זו אינו מהווה אישור, ערובה או המלצת השקעה מצד MEXC. כל התוכן הוא למטרות מידע בלבד. מחירי מטבעות קריפטו נתונים לתנודות בשוק; אנא בצע מחקר עצמאי (DYOR) וסחור בזהירות.