Kava Labs (KAVA) המחיר בזמן אמת של הוא $ 0.3758. במהלך 24 השעות האחרונות, KAVA נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.3675 לבין שיא של $ 0.3798, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. KAVAהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 9.19263002, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.24832868419474186.
מבחינת ביצועים לטווח קצר, KAVA השתנה ב +0.05% במהלך השעה האחרונה, +1.87% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-1.27% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.
Kava Labs (KAVA) מידע שוק
No.142
$ 406.94M
$ 1.86M
$ 406.94M
1.08B
--
1,082,853,134
0.01%
2019-10-23 00:00:00
$ 0.46
KAVA
שווי השוק הנוכחי של Kava Labs הוא $ 406.94M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 1.86M. ההיצע במחזור של KAVA הוא 1.08B, עם היצע כולל של 1082853134. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 406.94M.
Kava Labs (KAVA) היסטוריית מחירים USD
עקוב אחר שינויי המחירים של Kava Labsהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:
תְקוּפָה
לשנות (USD)
לשנות (%)
הַיוֹם
$ +0.006893
+1.87%
30 ימים
$ -0.0246
-6.15%
60 ימים
$ -0.0297
-7.33%
90 ימים
$ -0.0554
-12.85%
Kava Labs שינוי מחיר היום
היום,KAVA רשם שינוי של $ +0.006893 (+1.87%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.
Kava Labs שינוי מחיר ל-30 יום
במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ -0.0246 (-6.15%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.
Kava Labs שינוי מחיר ל-60 יום
הרחבת התצוגה ל-60 יום,KAVA ראה שינוי של $ -0.0297 (-7.33%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.
Kava Labs שינוי מחיר ל-90 יום
בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ -0.0554 (-12.85%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.
רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של Kava Labs (KAVA)?
Kava is a cross-chain DeFi platform offering collateralized loans and stablecoins to users of major crypto assets, including BTC, XRP, BNB, ATOM, etc. Users can collateralize their crypto assets in exchange of USDX, Kava's stablecoin. KAVA is the governance and staking token responsible for securing the network and voting on key parameters.
כמה יהיה Kava Labs (KAVA) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Kava Labs (KAVA) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Kava Labs.
הבנת הטוקנומיקה של Kava Labs (KAVA) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על KAVA הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!
מחפש איך לקנותKava Labs? התהליך פשוט וללא בעיות! אתה יכול בקלות לרכוש Kava Labsב-MEXC על ידי ביצוע המדריך שלנו שלב אחר שלב כיצד לקנות. אנו מספקים לך הוראות מפורטות ומדריכי וידאו, המדגימים כיצד להירשם ל-MEXC ולהשתמש באפשרויות התשלום השונות הנוחות הזמינות.
