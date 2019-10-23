עוד על KAVA

Kava Labs סֵמֶל

Kava Labs מְחִיר(KAVA)

1 KAVA ל USDמחיר חי:

$0.3755
$0.3755$0.3755
+1.87%1D
USD
Kava Labs (KAVA) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 19:16:01 (UTC+8)

Kava Labs (KAVA) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0.3675
$ 0.3675$ 0.3675
24 שעות נמוך
$ 0.3798
$ 0.3798$ 0.3798
גבוה 24 שעות

$ 0.3675
$ 0.3675$ 0.3675

$ 0.3798
$ 0.3798$ 0.3798

$ 9.19263002
$ 9.19263002$ 9.19263002

$ 0.24832868419474186
$ 0.24832868419474186$ 0.24832868419474186

+0.05%

+1.87%

-1.27%

-1.27%

Kava Labs (KAVA) המחיר בזמן אמת של הוא $ 0.3758. במהלך 24 השעות האחרונות, KAVA נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.3675 לבין שיא של $ 0.3798, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. KAVAהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 9.19263002, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.24832868419474186.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, KAVA השתנה ב +0.05% במהלך השעה האחרונה, +1.87% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-1.27% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Kava Labs (KAVA) מידע שוק

No.142

$ 406.94M
$ 406.94M$ 406.94M

$ 1.86M
$ 1.86M$ 1.86M

$ 406.94M
$ 406.94M$ 406.94M

1.08B
1.08B 1.08B

--
----

1,082,853,134
1,082,853,134 1,082,853,134

0.01%

2019-10-23 00:00:00

$ 0.46
$ 0.46$ 0.46

KAVA

שווי השוק הנוכחי של Kava Labs הוא $ 406.94M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 1.86M. ההיצע במחזור של KAVA הוא 1.08B, עם היצע כולל של 1082853134. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 406.94M.

Kava Labs (KAVA) היסטוריית מחירים USD

עקוב אחר שינויי המחירים של Kava Labsהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ +0.006893+1.87%
30 ימים$ -0.0246-6.15%
60 ימים$ -0.0297-7.33%
90 ימים$ -0.0554-12.85%
Kava Labs שינוי מחיר היום

היום,KAVA רשם שינוי של $ +0.006893 (+1.87%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.

Kava Labs שינוי מחיר ל-30 יום

במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ -0.0246 (-6.15%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.

Kava Labs שינוי מחיר ל-60 יום

הרחבת התצוגה ל-60 יום,KAVA ראה שינוי של $ -0.0297 (-7.33%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.

Kava Labs שינוי מחיר ל-90 יום

בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ -0.0554 (-12.85%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.

רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של Kava Labs (KAVA)?

בדוק את Kava Labs עמוד היסטוריית המחירים עכשיו.

מה זהKava Labs (KAVA)

Kava is a cross-chain DeFi platform offering collateralized loans and stablecoins to users of major crypto assets, including BTC, XRP, BNB, ATOM, etc. Users can collateralize their crypto assets in exchange of USDX, Kava's stablecoin. KAVA is the governance and staking token responsible for securing the network and voting on key parameters.

Kava Labs זמין ב-MEXC, ומספק לך את הנוחות של רכישה, החזקה, העברה והחזקה של האסימון ישירות בפלטפורמה שלנו. בין אם אתה משקיע ותיק או חדש בעולם המטבעות הקריפטו, MEXC מציעה ממשק ידידותי למשתמש ומגוון כלים לניהול Kava Labsההשקעות שלך בצורה יעילה. למידע מפורט יותר על אסימון זה, אנו מזמינים אותך לבקר בדף ההיכרות של הנכס הדיגיטלי שלנו.

בנוסף, אתה יכול
- לבדוקKAVA את זמינות ההימורים כדי לראות כיצד תוכל לזכות בתגמולים
על ההחזקות שלך.- לקרוא ביקורות וניתוחים Kava Labsאודות בבלוג שלנו כדי להישאר מעודכן לגבי המגמות האחרונות בשוק ותובנות מומחים.

המשאבים המקיפים שלנו נועדו להפוך את חווית הקנייה שלךKava Labs לחלקה ומושכלת, כדי להבטיח שיש לך את כל הכלים והידע הדרושים כדי להשקיע בביטחון.

Kava Labsתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Kava Labs (KAVA) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Kava Labs (KAVA) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Kava Labs.

בדוק את Kava Labs תחזית המחיר עכשיו‏!

Kava Labs (KAVA) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Kava Labs (KAVA) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על KAVA הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

איך לקנות Kava Labs (KAVA)

מחפש איך לקנותKava Labs? התהליך פשוט וללא בעיות! אתה יכול בקלות לרכוש Kava Labsב-MEXC על ידי ביצוע המדריך שלנו שלב אחר שלב כיצד לקנות. אנו מספקים לך הוראות מפורטות ומדריכי וידאו, המדגימים כיצד להירשם ל-MEXC ולהשתמש באפשרויות התשלום השונות הנוחות הזמינות.

אנשים שואלים גם: שאלות נוספות על Kava Labs

כמה שווה Kava Labs (KAVA) היום?
החי KAVAהמחיר ב USD הוא 0.3758 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי KAVA ל USD?
המחיר הנוכחי של KAVA ל USD הוא $ 0.3758. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Kava Labs?
שווי השוק של KAVA הוא $ 406.94M USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של KAVA?
ההיצע במחזור של KAVA הוא 1.08B USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של KAVA?
‏‏KAVA השיג מחיר שיא (ATH) של 9.19263002 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של KAVA?
KAVA ‏‏רשם מחירATL של 0.24832868419474186 USD.
מהו נפח המסחר של KAVA?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור KAVA הוא $ 1.86M USD.
האם KAVA יעלה השנה?
KAVA ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את KAVA תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 19:16:01 (UTC+8)

Kava Labs (KAVA) עדכונים חשובים מהתעשייה

זְמַן (UTC+8)סוּגמֵידָע
08-25 09:45:00עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו
08-25 05:44:00עדכוני תעשייה
ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$
08-24 19:48:00עדכוני תעשייה
נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה
08-24 03:20:00עדכוני תעשייה
סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות
08-24 02:09:00עדכוני תעשייה
מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה
08-24 02:00:00תובנות מומחים
פאוול: שינוי במאזן הסיכונים עשוי לדרוש התאמת מדיניות

