מה זהKava Labs (KAVA)

Kava is a cross-chain DeFi platform offering collateralized loans and stablecoins to users of major crypto assets, including BTC, XRP, BNB, ATOM, etc. Users can collateralize their crypto assets in exchange of USDX, Kava's stablecoin. KAVA is the governance and staking token responsible for securing the network and voting on key parameters.

Kava Labs (KAVA) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Kava Labs (KAVA) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על KAVA הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

Kava Labs מַשׁאָב

למובן מעמיק יותר של Kava Labs, שקול לחקור משאבים נוספים כגון הלבנה, אתר רשמי ופרסומים אחרים:

מהו שווי השוק של Kava Labs? שווי השוק של KAVA הוא $ 406.94M USD . שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו. מהו ההיצע במחזור של KAVA? ההיצע במחזור של KAVA הוא 1.08B USD . מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של KAVA? ‏‏KAVA השיג מחיר שיא (ATH) של 9.19263002 USD . מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של KAVA? KAVA ‏‏רשם מחירATL של 0.24832868419474186 USD . מהו נפח המסחר של KAVA? נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור KAVA הוא $ 1.86M USD .

