SafePal (SFP) המחיר בזמן אמת של הוא $ 0.4453. במהלך 24 השעות האחרונות, SFP נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.4419 לבין שיא של $ 0.4695, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. SFPהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 4.38887661, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.26738803809584405.
מבחינת ביצועים לטווח קצר, SFP השתנה ב +0.29% במהלך השעה האחרונה, -2.65% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-5.86% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.
SafePal (SFP) מידע שוק
No.195
$ 222.65M
$ 222.65M$ 222.65M
$ 182.05K
$ 182.05K$ 182.05K
$ 222.65M
$ 222.65M$ 222.65M
500.00M
500.00M 500.00M
500,000,000
500,000,000 500,000,000
500,000,000
500,000,000 500,000,000
100.00%
2021-02-08 00:00:00
BSC
שווי השוק הנוכחי של SafePal הוא $ 222.65M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 182.05K. ההיצע במחזור של SFP הוא 500.00M, עם היצע כולל של 500000000. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 222.65M.
SafePal (SFP) היסטוריית מחירים USD
עקוב אחר שינויי המחירים של SafePalהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:
תְקוּפָה
לשנות (USD)
לשנות (%)
הַיוֹם
$ -0.012163
-2.65%
30 ימים
$ -0.06
-11.88%
60 ימים
$ +0.0086
+1.96%
90 ימים
$ -0.1146
-20.47%
SafePal שינוי מחיר היום
היום,SFP רשם שינוי של $ -0.012163 (-2.65%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.
SafePal שינוי מחיר ל-30 יום
במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ -0.06 (-11.88%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.
SafePal שינוי מחיר ל-60 יום
הרחבת התצוגה ל-60 יום,SFP ראה שינוי של $ +0.0086 (+1.96%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.
SafePal שינוי מחיר ל-90 יום
בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ -0.1146 (-20.47%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.
רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של SafePal (SFP)?
"Safepal is a digital asset wallet designed to provide a secure and user-friendly crypto asset management platform. Safepal offers hardware wallet and software wallet products managed by the Safepal App, where users can easily store, manage and trade their crypto assets.
Safepal supports 20 blockchains, including Binance Chain and Binance Smart Chain (BSC), over 10,000 tokens and NFT assets. Safepal is also the first hardware wallet Binance Labs invested in."
