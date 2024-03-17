ID

SPACE ID is building a universal name service network with a one-stop identity platform to discover, register, trade, and manage Web3 domains. It also includes a Web3 Name SDK & API for developers across blockchains and provides a multi-chain name service for everyone to easily build and create a Web3 identity.

שֵׁםID

דירוגNo.250

שווי שוק$0.00

שווי שוק מדולל לחלוטין$0.00

נתח שוק%

נפח מסחר/שווי שוק (24 שעות)1.29%

אספקת מחזור1,099,792,313.4004354

מקסימום היצע2,000,000,000

אספקה כוללת1,995,195,090.733769

שיעור מחזור0.5498%

תאריך הנפקה--

המחיר שבו הנכס הונפק לראשונה--

שיא כל הזמנים1.829245193291274,2024-03-17

המחיר הנמוך ביותר0.1348710561542328,2025-06-22

בלוקצ'יין ציבוריETH

הצהרת סיכום: הנתונים נמסרו על ידי cmc ואינם מהווים ייעוץ השקעות.

