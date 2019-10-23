KAVA

Kava is a cross-chain DeFi platform offering collateralized loans and stablecoins to users of major crypto assets, including BTC, XRP, BNB, ATOM, etc. Users can collateralize their crypto assets in exchange of USDX, Kava's stablecoin. KAVA is the governance and staking token responsible for securing the network and voting on key parameters.

שֵׁםKAVA

דירוגNo.140

שווי שוק$0.00

שווי שוק מדולל לחלוטין$0.00

נתח שוק0.0001%

נפח מסחר/שווי שוק (24 שעות)1.07%

אספקת מחזור1,082,853,067

מקסימום היצע

אספקה כוללת1,082,853,067

שיעור מחזור%

תאריך הנפקה2019-10-23 00:00:00

המחיר שבו הנכס הונפק לראשונה0.46 USDT

שיא כל הזמנים9.19263002,2021-09-09

המחיר הנמוך ביותר0.24832868419474186,2024-08-05

בלוקצ'יין ציבוריKAVA

מגזר

מדיה חברתית

etfindex:mc_etfindex_sourceהצהרת סיכום: הנתונים נמסרו על ידי cmc ואינם מהווים ייעוץ השקעות.

Kava Labs
