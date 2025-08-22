AC Milan Fan Token (ACM) המחיר בזמן אמת של הוא $ 1.0173. במהלך 24 השעות האחרונות, ACM נסחר בטווח שבין שפל של $ 1.004 לבין שיא של $ 1.0534, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. ACMהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 24.81147881, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.6952686944495973.
מבחינת ביצועים לטווח קצר, ACM השתנה ב +0.29% במהלך השעה האחרונה, +0.15% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-5.77% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.
AC Milan Fan Token (ACM) מידע שוק
$ 9.48M
$ 777.27K
$ 20.26M
9.32M
19,920,000
שווי השוק הנוכחי של AC Milan Fan Token הוא $ 9.48M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 777.27K. ההיצע במחזור של ACM הוא 9.32M, עם היצע כולל של 19920000. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 20.26M.
AC Milan Fan Token (ACM) היסטוריית מחירים USD
עקוב אחר שינויי המחירים של AC Milan Fan Tokenהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:
תְקוּפָה
לשנות (USD)
לשנות (%)
הַיוֹם
$ +0.001524
+0.15%
30 ימים
$ +0.1466
+16.83%
60 ימים
$ +0.248
+32.23%
90 ימים
$ +0.0805
+8.59%
AC Milan Fan Token שינוי מחיר היום
היום,ACM רשם שינוי של $ +0.001524 (+0.15%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.
AC Milan Fan Token שינוי מחיר ל-30 יום
במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ +0.1466 (+16.83%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.
AC Milan Fan Token שינוי מחיר ל-60 יום
הרחבת התצוגה ל-60 יום,ACM ראה שינוי של $ +0.248 (+32.23%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.
AC Milan Fan Token שינוי מחיר ל-90 יום
בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ +0.0805 (+8.59%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.
$ACM is the name of the only official Milan Fan Token.
AC Milan Fan Token זמין ב-MEXC, ומספק לך את הנוחות של רכישה, החזקה, העברה והחזקה של האסימון ישירות בפלטפורמה שלנו.
בנוסף, אתה יכול - לבדוקACM את זמינות ההימורים כדי לראות כיצד תוכל לזכות בתגמולים על ההחזקות שלך.
המשאבים המקיפים שלנו נועדו להפוך את חווית הקנייה שלךAC Milan Fan Token לחלקה ומושכלת, כדי להבטיח שיש לך את כל הכלים והידע הדרושים כדי להשקיע בביטחון.
