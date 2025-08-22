עוד על ACM

AC Milan Fan Token סֵמֶל

AC Milan Fan Token מְחִיר(ACM)

1 ACM ל USDמחיר חי:

AC Milan Fan Token (ACM) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 19:56:50 (UTC+8)

AC Milan Fan Token (ACM) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
24 שעות נמוך
גבוה 24 שעות

+0.29%

+0.15%

-5.77%

-5.77%

AC Milan Fan Token (ACM) המחיר בזמן אמת של הוא $ 1.0173. במהלך 24 השעות האחרונות, ACM נסחר בטווח שבין שפל של $ 1.004 לבין שיא של $ 1.0534, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. ACMהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 24.81147881, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.6952686944495973.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, ACM השתנה ב +0.29% במהלך השעה האחרונה, +0.15% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-5.77% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

AC Milan Fan Token (ACM) מידע שוק

No.1172

CHZ

שווי השוק הנוכחי של AC Milan Fan Token הוא $ 9.48M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 777.27K. ההיצע במחזור של ACM הוא 9.32M, עם היצע כולל של 19920000. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 20.26M.

AC Milan Fan Token (ACM) היסטוריית מחירים USD

עקוב אחר שינויי המחירים של AC Milan Fan Tokenהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ +0.001524+0.15%
30 ימים$ +0.1466+16.83%
60 ימים$ +0.248+32.23%
90 ימים$ +0.0805+8.59%
AC Milan Fan Token שינוי מחיר היום

היום,ACM רשם שינוי של $ +0.001524 (+0.15%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.

AC Milan Fan Token שינוי מחיר ל-30 יום

במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ +0.1466 (+16.83%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.

AC Milan Fan Token שינוי מחיר ל-60 יום

הרחבת התצוגה ל-60 יום,ACM ראה שינוי של $ +0.248 (+32.23%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.

AC Milan Fan Token שינוי מחיר ל-90 יום

בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ +0.0805 (+8.59%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.

רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של AC Milan Fan Token (ACM)?

בדוק את AC Milan Fan Token עמוד היסטוריית המחירים עכשיו.

מה זהAC Milan Fan Token (ACM)

$ACM is the name of the only official Milan Fan Token.

AC Milan Fan Token זמין ב-MEXC, ומספק לך את הנוחות של רכישה, החזקה, העברה והחזקה של האסימון ישירות בפלטפורמה שלנו. בין אם אתה משקיע ותיק או חדש בעולם המטבעות הקריפטו, MEXC מציעה ממשק ידידותי למשתמש ומגוון כלים לניהול AC Milan Fan Tokenההשקעות שלך בצורה יעילה. למידע מפורט יותר על אסימון זה, אנו מזמינים אותך לבקר בדף ההיכרות של הנכס הדיגיטלי שלנו.

בנוסף, אתה יכול
- לבדוקACM את זמינות ההימורים כדי לראות כיצד תוכל לזכות בתגמולים
על ההחזקות שלך.- לקרוא ביקורות וניתוחים AC Milan Fan Tokenאודות בבלוג שלנו כדי להישאר מעודכן לגבי המגמות האחרונות בשוק ותובנות מומחים.

המשאבים המקיפים שלנו נועדו להפוך את חווית הקנייה שלךAC Milan Fan Token לחלקה ומושכלת, כדי להבטיח שיש לך את כל הכלים והידע הדרושים כדי להשקיע בביטחון.

AC Milan Fan Tokenתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה AC Milan Fan Token (ACM) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות AC Milan Fan Token (ACM) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור AC Milan Fan Token.

בדוק את AC Milan Fan Token תחזית המחיר עכשיו‏!

AC Milan Fan Token (ACM) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של AC Milan Fan Token (ACM) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על ACM הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

איך לקנות AC Milan Fan Token (ACM)

מחפש איך לקנותAC Milan Fan Token? התהליך פשוט וללא בעיות! אתה יכול בקלות לרכוש AC Milan Fan Tokenב-MEXC על ידי ביצוע המדריך שלנו שלב אחר שלב כיצד לקנות. אנו מספקים לך הוראות מפורטות ומדריכי וידאו, המדגימים כיצד להירשם ל-MEXC ולהשתמש באפשרויות התשלום השונות הנוחות הזמינות.

ACM למטבעות מקומיים

1 AC Milan Fan Token(ACM) ל VND
26,770.2495
1 AC Milan Fan Token(ACM) ל AUD
A$1.556469
1 AC Milan Fan Token(ACM) ל GBP
0.752802
1 AC Milan Fan Token(ACM) ל EUR
0.864705
1 AC Milan Fan Token(ACM) ל USD
$1.0173
1 AC Milan Fan Token(ACM) ל MYR
RM4.27266
1 AC Milan Fan Token(ACM) ל TRY
41.699127
1 AC Milan Fan Token(ACM) ל JPY
¥149.5431
1 AC Milan Fan Token(ACM) ל ARS
ARS$1,343.8533
1 AC Milan Fan Token(ACM) ל RUB
82.238532
1 AC Milan Fan Token(ACM) ל INR
89.084961
1 AC Milan Fan Token(ACM) ל IDR
Rp16,408.062219
1 AC Milan Fan Token(ACM) ל KRW
1,410.954408
1 AC Milan Fan Token(ACM) ל PHP
57.630045
1 AC Milan Fan Token(ACM) ל EGP
￡E.49.328877
1 AC Milan Fan Token(ACM) ל BRL
R$5.513766
1 AC Milan Fan Token(ACM) ל CAD
C$1.403874
1 AC Milan Fan Token(ACM) ל BDT
123.764718
1 AC Milan Fan Token(ACM) ל NGN
1,555.502565
1 AC Milan Fan Token(ACM) ל COP
$4,085.537838
1 AC Milan Fan Token(ACM) ל ZAR
R.17.843442
1 AC Milan Fan Token(ACM) ל UAH
42.167085
1 AC Milan Fan Token(ACM) ל VES
Bs142.422
1 AC Milan Fan Token(ACM) ל CLP
$975.5907
1 AC Milan Fan Token(ACM) ל PKR
Rs288.424896
1 AC Milan Fan Token(ACM) ל KZT
544.296192
1 AC Milan Fan Token(ACM) ל THB
฿33.001212
1 AC Milan Fan Token(ACM) ל TWD
NT$30.986958
1 AC Milan Fan Token(ACM) ל AED
د.إ3.733491
1 AC Milan Fan Token(ACM) ל CHF
Fr0.81384
1 AC Milan Fan Token(ACM) ל HKD
HK$7.945113
1 AC Milan Fan Token(ACM) ל AMD
֏388.425486
1 AC Milan Fan Token(ACM) ל MAD
.د.م9.1557
1 AC Milan Fan Token(ACM) ל MXN
$18.962472
1 AC Milan Fan Token(ACM) ל SAR
ريال3.814875
1 AC Milan Fan Token(ACM) ל PLN
3.702972
1 AC Milan Fan Token(ACM) ל RON
лв4.394736
1 AC Milan Fan Token(ACM) ל SEK
kr9.684696
1 AC Milan Fan Token(ACM) ל BGN
лв1.698891
1 AC Milan Fan Token(ACM) ל HUF
Ft345.902346
1 AC Milan Fan Token(ACM) ל CZK
21.353127
1 AC Milan Fan Token(ACM) ל KWD
د.ك0.3102765
1 AC Milan Fan Token(ACM) ל ILS
3.428301
1 AC Milan Fan Token(ACM) ל AOA
Kz927.340161
1 AC Milan Fan Token(ACM) ל BHD
.د.ب0.3835221
1 AC Milan Fan Token(ACM) ל BMD
$1.0173
1 AC Milan Fan Token(ACM) ל DKK
kr6.490374
1 AC Milan Fan Token(ACM) ל HNL
L26.632914
1 AC Milan Fan Token(ACM) ל MUR
46.429572
1 AC Milan Fan Token(ACM) ל NAD
$17.833269
1 AC Milan Fan Token(ACM) ל NOK
kr10.264557
1 AC Milan Fan Token(ACM) ל NZD
$1.72941
1 AC Milan Fan Token(ACM) ל PAB
B/.1.0173
1 AC Milan Fan Token(ACM) ל PGK
K4.293006
1 AC Milan Fan Token(ACM) ל QAR
ر.ق3.692799
1 AC Milan Fan Token(ACM) ל RSD
дин.101.943633

AC Milan Fan Token מַשׁאָב

למובן מעמיק יותר של AC Milan Fan Token, שקול לחקור משאבים נוספים כגון הלבנה, אתר רשמי ופרסומים אחרים:

האתרAC Milan Fan Token הרשמי
חסום סייר

אנשים שואלים גם: שאלות נוספות על AC Milan Fan Token

כמה שווה AC Milan Fan Token (ACM) היום?
החי ACMהמחיר ב USD הוא 1.0173 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי ACM ל USD?
המחיר הנוכחי של ACM ל USD הוא $ 1.0173. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של AC Milan Fan Token?
שווי השוק של ACM הוא $ 9.48M USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של ACM?
ההיצע במחזור של ACM הוא 9.32M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של ACM?
‏‏ACM השיג מחיר שיא (ATH) של 24.81147881 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של ACM?
ACM ‏‏רשם מחירATL של 0.6952686944495973 USD.
מהו נפח המסחר של ACM?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור ACM הוא $ 777.27K USD.
האם ACM יעלה השנה?
ACM ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את ACM תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 19:56:50 (UTC+8)

כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.

