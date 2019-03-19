מה זהCeler Network (CELR)

Celer Network is a leading layer-2 scaling platform that enables fast, easy and secure off-chain transactions for not only payment transactions, but also generalized off-chain smart contract. It enables everyone to quickly build, operate, and use highly scalable decentralized applications through innovations in off-chain scaling techniques and incentive-aligned cryptoeconomics.

Celer Network זמין ב-MEXC, ומספק לך את הנוחות של רכישה, החזקה, העברה והחזקה של האסימון ישירות בפלטפורמה שלנו. בין אם אתה משקיע ותיק או חדש בעולם המטבעות הקריפטו, MEXC מציעה ממשק ידידותי למשתמש ומגוון כלים לניהול Celer Networkההשקעות שלך בצורה יעילה. למידע מפורט יותר על אסימון זה, אנו מזמינים אותך לבקר בדף ההיכרות של הנכס הדיגיטלי שלנו.



Celer Networkתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Celer Network (CELR) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Celer Network (CELR) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Celer Network.

Celer Network (CELR) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Celer Network (CELR) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על CELR הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

איך לקנות Celer Network (CELR)

מחפש איך לקנותCeler Network? התהליך פשוט וללא בעיות! אתה יכול בקלות לרכוש Celer Networkב-MEXC על ידי ביצוע המדריך שלנו שלב אחר שלב כיצד לקנות. אנו מספקים לך הוראות מפורטות ומדריכי וידאו, המדגימים כיצד להירשם ל-MEXC ולהשתמש באפשרויות התשלום השונות הנוחות הזמינות.

CELR למטבעות מקומיים

Celer Network מַשׁאָב

למובן מעמיק יותר של Celer Network, שקול לחקור משאבים נוספים כגון הלבנה, אתר רשמי ופרסומים אחרים:

אנשים שואלים גם: שאלות נוספות על Celer Network כמה שווה Celer Network (CELR) היום? החי CELRהמחיר ב USD הוא 0.007956 USD , מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר. מהו המחיר הנוכחי CELR ל USD? $ 0.007956 . בדוק את ממיר המחיר הנוכחי של CELR ל USD הוא. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים. מהו שווי השוק של Celer Network? שווי השוק של CELR הוא $ 62.08M USD . שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו. מהו ההיצע במחזור של CELR? ההיצע במחזור של CELR הוא 7.80B USD . מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של CELR? ‏‏CELR השיג מחיר שיא (ATH) של 0.19869033851597 USD . מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של CELR? CELR ‏‏רשם מחירATL של 0.00101410762651 USD . מהו נפח המסחר של CELR? נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור CELR הוא $ 580.93K USD . האם CELR יעלה השנה? CELR ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את CELR תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.

