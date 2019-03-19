עוד על CELR

Celer Network סֵמֶל

Celer Network מְחִיר(CELR)

1 CELR ל USDמחיר חי:

Celer Network (CELR) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 17:37:26 (UTC+8)

Celer Network (CELR) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
24 שעות נמוך
גבוה 24 שעות

+0.06%

-3.08%

-7.70%

-7.70%

Celer Network (CELR) המחיר בזמן אמת של הוא $ 0.007956. במהלך 24 השעות האחרונות, CELR נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.007886 לבין שיא של $ 0.008689, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. CELRהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.19869033851597, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00101410762651.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, CELR השתנה ב +0.06% במהלך השעה האחרונה, -3.08% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-7.70% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Celer Network (CELR) מידע שוק

No.497

78.03%

2019-03-19 00:00:00

ETH

שווי השוק הנוכחי של Celer Network הוא $ 62.08M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 580.93K. ההיצע במחזור של CELR הוא 7.80B, עם היצע כולל של 10000000000. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 79.56M.

Celer Network (CELR) היסטוריית מחירים USD

עקוב אחר שינויי המחירים של Celer Networkהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -0.00025283-3.08%
30 ימים$ -0.000211-2.59%
60 ימים$ +0.000744+10.31%
90 ימים$ -0.001775-18.25%
Celer Network שינוי מחיר היום

היום,CELR רשם שינוי של $ -0.00025283 (-3.08%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.

Celer Network שינוי מחיר ל-30 יום

במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ -0.000211 (-2.59%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.

Celer Network שינוי מחיר ל-60 יום

הרחבת התצוגה ל-60 יום,CELR ראה שינוי של $ +0.000744 (+10.31%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.

Celer Network שינוי מחיר ל-90 יום

בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ -0.001775 (-18.25%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.

רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של Celer Network (CELR)?

בדוק את Celer Network עמוד היסטוריית המחירים עכשיו.

מה זהCeler Network (CELR)

Celer Network is a leading layer-2 scaling platform that enables fast, easy and secure off-chain transactions for not only payment transactions, but also generalized off-chain smart contract. It enables everyone to quickly build, operate, and use highly scalable decentralized applications through innovations in off-chain scaling techniques and incentive-aligned cryptoeconomics.

Celer Network זמין ב-MEXC, ומספק לך את הנוחות של רכישה, החזקה, העברה והחזקה של האסימון ישירות בפלטפורמה שלנו. בין אם אתה משקיע ותיק או חדש בעולם המטבעות הקריפטו, MEXC מציעה ממשק ידידותי למשתמש ומגוון כלים לניהול Celer Networkההשקעות שלך בצורה יעילה. למידע מפורט יותר על אסימון זה, אנו מזמינים אותך לבקר בדף ההיכרות של הנכס הדיגיטלי שלנו.

בנוסף, אתה יכול
- לבדוקCELR את זמינות ההימורים כדי לראות כיצד תוכל לזכות בתגמולים
על ההחזקות שלך.- לקרוא ביקורות וניתוחים Celer Networkאודות בבלוג שלנו כדי להישאר מעודכן לגבי המגמות האחרונות בשוק ותובנות מומחים.

המשאבים המקיפים שלנו נועדו להפוך את חווית הקנייה שלךCeler Network לחלקה ומושכלת, כדי להבטיח שיש לך את כל הכלים והידע הדרושים כדי להשקיע בביטחון.

Celer Networkתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Celer Network (CELR) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Celer Network (CELR) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Celer Network.

בדוק את Celer Network תחזית המחיר עכשיו‏!

Celer Network (CELR) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Celer Network (CELR) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על CELR הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

איך לקנות Celer Network (CELR)

מחפש איך לקנותCeler Network? התהליך פשוט וללא בעיות! אתה יכול בקלות לרכוש Celer Networkב-MEXC על ידי ביצוע המדריך שלנו שלב אחר שלב כיצד לקנות. אנו מספקים לך הוראות מפורטות ומדריכי וידאו, המדגימים כיצד להירשם ל-MEXC ולהשתמש באפשרויות התשלום השונות הנוחות הזמינות.

CELR למטבעות מקומיים

1 Celer Network(CELR) ל VND
209.36214
1 Celer Network(CELR) ל AUD
A$0.01225224
1 Celer Network(CELR) ל GBP
0.00588744
1 Celer Network(CELR) ל EUR
0.0067626
1 Celer Network(CELR) ל USD
$0.007956
1 Celer Network(CELR) ל MYR
RM0.0334152
1 Celer Network(CELR) ל TRY
0.326196
1 Celer Network(CELR) ל JPY
¥1.169532
1 Celer Network(CELR) ל ARS
ARS$10.509876
1 Celer Network(CELR) ל RUB
0.64117404
1 Celer Network(CELR) ל INR
0.69662736
1 Celer Network(CELR) ל IDR
Rp128.32256268
1 Celer Network(CELR) ל KRW
11.03465376
1 Celer Network(CELR) ל PHP
0.45126432
1 Celer Network(CELR) ל EGP
￡E.0.38570688
1 Celer Network(CELR) ל BRL
R$0.04328064
1 Celer Network(CELR) ל CAD
C$0.01097928
1 Celer Network(CELR) ל BDT
0.95901624
1 Celer Network(CELR) ל NGN
12.14650476
1 Celer Network(CELR) ל COP
$31.824
1 Celer Network(CELR) ל ZAR
R.0.13938912
1 Celer Network(CELR) ל UAH
0.32587776
1 Celer Network(CELR) ל VES
Bs1.11384
1 Celer Network(CELR) ל CLP
$7.629804
1 Celer Network(CELR) ל PKR
Rs2.23730676
1 Celer Network(CELR) ל KZT
4.23863856
1 Celer Network(CELR) ל THB
฿0.25809264
1 Celer Network(CELR) ל TWD
NT$0.24233976
1 Celer Network(CELR) ל AED
د.إ0.02919852
1 Celer Network(CELR) ל CHF
Fr0.0063648
1 Celer Network(CELR) ל HKD
HK$0.06213636
1 Celer Network(CELR) ל AMD
֏3.01245984
1 Celer Network(CELR) ל MAD
.د.م0.07136532
1 Celer Network(CELR) ל MXN
$0.14829984
1 Celer Network(CELR) ל SAR
ريال0.029835
1 Celer Network(CELR) ל PLN
0.02895984
1 Celer Network(CELR) ל RON
лв0.03429036
1 Celer Network(CELR) ל SEK
kr0.07574112
1 Celer Network(CELR) ל BGN
лв0.01328652
1 Celer Network(CELR) ל HUF
Ft2.7014598
1 Celer Network(CELR) ל CZK
0.16691688
1 Celer Network(CELR) ל KWD
د.ك0.00242658
1 Celer Network(CELR) ל ILS
0.02681172
1 Celer Network(CELR) ל AOA
Kz7.25245092
1 Celer Network(CELR) ל BHD
.د.ب0.002999412
1 Celer Network(CELR) ל BMD
$0.007956
1 Celer Network(CELR) ל DKK
kr0.05067972
1 Celer Network(CELR) ל HNL
L0.20629908
1 Celer Network(CELR) ל MUR
0.36311184
1 Celer Network(CELR) ל NAD
$0.13907088
1 Celer Network(CELR) ל NOK
kr0.0803556
1 Celer Network(CELR) ל NZD
$0.0135252
1 Celer Network(CELR) ל PAB
B/.0.007956
1 Celer Network(CELR) ל PGK
K0.03325608
1 Celer Network(CELR) ל QAR
ر.ق0.02872116
1 Celer Network(CELR) ל RSD
дин.0.7967934

Celer Network מַשׁאָב

למובן מעמיק יותר של Celer Network, שקול לחקור משאבים נוספים כגון הלבנה, אתר רשמי ופרסומים אחרים:

נייר לבן
האתרCeler Network הרשמי
חסום סייר

אנשים שואלים גם: שאלות נוספות על Celer Network

כמה שווה Celer Network (CELR) היום?
החי CELRהמחיר ב USD הוא 0.007956 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי CELR ל USD?
המחיר הנוכחי של CELR ל USD הוא $ 0.007956. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Celer Network?
שווי השוק של CELR הוא $ 62.08M USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של CELR?
ההיצע במחזור של CELR הוא 7.80B USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של CELR?
‏‏CELR השיג מחיר שיא (ATH) של 0.19869033851597 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של CELR?
CELR ‏‏רשם מחירATL של 0.00101410762651 USD.
מהו נפח המסחר של CELR?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור CELR הוא $ 580.93K USD.
האם CELR יעלה השנה?
CELR ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את CELR תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 17:37:26 (UTC+8)

