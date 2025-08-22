AlpineF1TeamFanToken (ALPINE) המחיר בזמן אמת של הוא $ 1.8347. במהלך 24 השעות האחרונות, ALPINE נסחר בטווח שבין שפל של $ 1.808 לבין שיא של $ 1.8477, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. ALPINEהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 11.475176858405153, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.5916579141562345.
מבחינת ביצועים לטווח קצר, ALPINE השתנה ב +0.81% במהלך השעה האחרונה, +0.88% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-15.78% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.
AlpineF1TeamFanToken (ALPINE) מידע שוק
No.720
$ 34.34M
$ 916.52K
$ 73.39M
18.72M
40,000,000
40,000,000
46.79%
BSC
שווי השוק הנוכחי של AlpineF1TeamFanToken הוא $ 34.34M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 916.52K. ההיצע במחזור של ALPINE הוא 18.72M, עם היצע כולל של 40000000. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 73.39M.
The Alpine F1® Team Fan Token is a BEP-20 utility token designed to revolutionize the fan experience for all BWT Alpine F1® Team supporters. The token empowers BWT Alpine F1® Team fans to participate in team voting polls, hunt digital collectibles, purchase NFTs, and enjoy gamification features that are tied with fan rewards or great experiences.
AlpineF1TeamFanTokenתחזית מחיר (USD)
כמה יהיה AlpineF1TeamFanToken (ALPINE) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות AlpineF1TeamFanToken (ALPINE) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור AlpineF1TeamFanToken.
הבנת הטוקנומיקה של AlpineF1TeamFanToken (ALPINE) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על ALPINE הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!
איך לקנות AlpineF1TeamFanToken (ALPINE)
