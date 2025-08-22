עוד על ALPINE

AlpineF1TeamFanToken סֵמֶל

AlpineF1TeamFanToken מְחִיר(ALPINE)

1 ALPINE ל USDמחיר חי:

$1.8343
$1.8343$1.8343
+0.88%1D
USD
AlpineF1TeamFanToken (ALPINE) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 17:25:59 (UTC+8)

AlpineF1TeamFanToken (ALPINE) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 1.808
$ 1.808$ 1.808
24 שעות נמוך
$ 1.8477
$ 1.8477$ 1.8477
גבוה 24 שעות

$ 1.808
$ 1.808$ 1.808

$ 1.8477
$ 1.8477$ 1.8477

$ 11.475176858405153
$ 11.475176858405153$ 11.475176858405153

$ 0.5916579141562345
$ 0.5916579141562345$ 0.5916579141562345

+0.81%

+0.88%

-15.78%

-15.78%

AlpineF1TeamFanToken (ALPINE) המחיר בזמן אמת של הוא $ 1.8347. במהלך 24 השעות האחרונות, ALPINE נסחר בטווח שבין שפל של $ 1.808 לבין שיא של $ 1.8477, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. ALPINEהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 11.475176858405153, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.5916579141562345.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, ALPINE השתנה ב +0.81% במהלך השעה האחרונה, +0.88% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-15.78% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

AlpineF1TeamFanToken (ALPINE) מידע שוק

No.720

$ 34.34M
$ 34.34M$ 34.34M

$ 916.52K
$ 916.52K$ 916.52K

$ 73.39M
$ 73.39M$ 73.39M

18.72M
18.72M 18.72M

40,000,000
40,000,000 40,000,000

40,000,000
40,000,000 40,000,000

46.79%

BSC

שווי השוק הנוכחי של AlpineF1TeamFanToken הוא $ 34.34M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 916.52K. ההיצע במחזור של ALPINE הוא 18.72M, עם היצע כולל של 40000000. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 73.39M.

AlpineF1TeamFanToken (ALPINE) היסטוריית מחירים USD

עקוב אחר שינויי המחירים של AlpineF1TeamFanTokenהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ +0.016001+0.88%
30 ימים$ +0.897+95.65%
60 ימים$ +1.1609+172.29%
90 ימים$ +0.9094+98.28%
AlpineF1TeamFanToken שינוי מחיר היום

היום,ALPINE רשם שינוי של $ +0.016001 (+0.88%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.

AlpineF1TeamFanToken שינוי מחיר ל-30 יום

במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ +0.897 (+95.65%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.

AlpineF1TeamFanToken שינוי מחיר ל-60 יום

הרחבת התצוגה ל-60 יום,ALPINE ראה שינוי של $ +1.1609 (+172.29%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.

AlpineF1TeamFanToken שינוי מחיר ל-90 יום

בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ +0.9094 (+98.28%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.

רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של AlpineF1TeamFanToken (ALPINE)?

בדוק את AlpineF1TeamFanToken עמוד היסטוריית המחירים עכשיו.

מה זהAlpineF1TeamFanToken (ALPINE)

The Alpine F1® Team Fan Token is a BEP-20 utility token designed to revolutionize the fan experience for all BWT Alpine F1® Team supporters. The token empowers BWT Alpine F1® Team fans to participate in team voting polls, hunt digital collectibles, purchase NFTs, and enjoy gamification features that are tied with fan rewards or great experiences.

AlpineF1TeamFanToken זמין ב-MEXC, ומספק לך את הנוחות של רכישה, החזקה, העברה והחזקה של האסימון ישירות בפלטפורמה שלנו. בין אם אתה משקיע ותיק או חדש בעולם המטבעות הקריפטו, MEXC מציעה ממשק ידידותי למשתמש ומגוון כלים לניהול AlpineF1TeamFanTokenההשקעות שלך בצורה יעילה. למידע מפורט יותר על אסימון זה, אנו מזמינים אותך לבקר בדף ההיכרות של הנכס הדיגיטלי שלנו.

בנוסף, אתה יכול
- לבדוקALPINE את זמינות ההימורים כדי לראות כיצד תוכל לזכות בתגמולים
על ההחזקות שלך.- לקרוא ביקורות וניתוחים AlpineF1TeamFanTokenאודות בבלוג שלנו כדי להישאר מעודכן לגבי המגמות האחרונות בשוק ותובנות מומחים.

המשאבים המקיפים שלנו נועדו להפוך את חווית הקנייה שלךAlpineF1TeamFanToken לחלקה ומושכלת, כדי להבטיח שיש לך את כל הכלים והידע הדרושים כדי להשקיע בביטחון.

AlpineF1TeamFanTokenתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה AlpineF1TeamFanToken (ALPINE) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות AlpineF1TeamFanToken (ALPINE) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור AlpineF1TeamFanToken.

בדוק את AlpineF1TeamFanToken תחזית המחיר עכשיו‏!

AlpineF1TeamFanToken (ALPINE) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של AlpineF1TeamFanToken (ALPINE) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על ALPINE הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

איך לקנות AlpineF1TeamFanToken (ALPINE)

מחפש איך לקנותAlpineF1TeamFanToken? התהליך פשוט וללא בעיות! אתה יכול בקלות לרכוש AlpineF1TeamFanTokenב-MEXC על ידי ביצוע המדריך שלנו שלב אחר שלב כיצד לקנות. אנו מספקים לך הוראות מפורטות ומדריכי וידאו, המדגימים כיצד להירשם ל-MEXC ולהשתמש באפשרויות התשלום השונות הנוחות הזמינות.

ALPINE למטבעות מקומיים

AlpineF1TeamFanToken מַשׁאָב

למובן מעמיק יותר של AlpineF1TeamFanToken, שקול לחקור משאבים נוספים כגון הלבנה, אתר רשמי ופרסומים אחרים:

נייר לבן
האתרAlpineF1TeamFanToken הרשמי
חסום סייר

אנשים שואלים גם: שאלות נוספות על AlpineF1TeamFanToken

כמה שווה AlpineF1TeamFanToken (ALPINE) היום?
החי ALPINEהמחיר ב USD הוא 1.8347 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי ALPINE ל USD?
המחיר הנוכחי של ALPINE ל USD הוא $ 1.8347. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של AlpineF1TeamFanToken?
שווי השוק של ALPINE הוא $ 34.34M USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של ALPINE?
ההיצע במחזור של ALPINE הוא 18.72M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של ALPINE?
‏‏ALPINE השיג מחיר שיא (ATH) של 11.475176858405153 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של ALPINE?
ALPINE ‏‏רשם מחירATL של 0.5916579141562345 USD.
מהו נפח המסחר של ALPINE?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור ALPINE הוא $ 916.52K USD.
האם ALPINE יעלה השנה?
ALPINE ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את ALPINE תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 17:25:59 (UTC+8)

כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.

