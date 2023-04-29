EDU

The Open Campus Protocol is a decentralized solution for educators, content creators, parents, students, and co-publishers designed to address the major challenges in education today. At its core, the Open Campus Protocol is a community-driven initiative that harnesses the power of blockchain technology to create a fairer education system. By decentralizing the creation and distribution of educational content, the Open Campus Protocol empowers students to access more diverse educational content while providing educators with new opportunities to earn revenue and gain recognition for their contributions.

שֵׁםEDU

דירוגNo.451

שווי שוק$0.00

שווי שוק מדולל לחלוטין$0.00

נתח שוק%

נפח מסחר/שווי שוק (24 שעות)1.07%

אספקת מחזור582,695,256

מקסימום היצע1,000,000,000

אספקה כוללת1,000,000,000

שיעור מחזור0.5826%

תאריך הנפקה--

המחיר שבו הנכס הונפק לראשונה--

שיא כל הזמנים1.6841468160643183,2023-04-29

המחיר הנמוך ביותר0.09420856728557322,2025-04-07

בלוקצ'יין ציבוריBSC

מגזר

מדיה חברתית

