MULTIVERSX סֵמֶל

MULTIVERSX מְחִיר(EGLD)

1 EGLD ל USDמחיר חי:

$15.1
$15.1$15.1
-2.58%1D
USD
MULTIVERSX (EGLD) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 22:37:34 (UTC+8)

MULTIVERSX (EGLD) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 14.75
$ 14.75$ 14.75
24 שעות נמוך
$ 16.38
$ 16.38$ 16.38
גבוה 24 שעות

$ 14.75
$ 14.75$ 14.75

$ 16.38
$ 16.38$ 16.38

$ 542.5796223449056
$ 542.5796223449056$ 542.5796223449056

$ 6.54362957
$ 6.54362957$ 6.54362957

+1.13%

-2.58%

+1.81%

+1.81%

MULTIVERSX (EGLD) המחיר בזמן אמת של הוא $ 15.12. במהלך 24 השעות האחרונות, EGLD נסחר בטווח שבין שפל של $ 14.75 לבין שיא של $ 16.38, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. EGLDהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 542.5796223449056, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 6.54362957.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, EGLD השתנה ב +1.13% במהלך השעה האחרונה, -2.58% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+1.81% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

MULTIVERSX (EGLD) מידע שוק

No.133

$ 431.76M
$ 431.76M$ 431.76M

$ 2.24M
$ 2.24M$ 2.24M

$ 475.01M
$ 475.01M$ 475.01M

28.56M
28.56M 28.56M

31,415,926
31,415,926 31,415,926

28,560,738
28,560,738 28,560,738

90.89%

0.01%

EGLD

שווי השוק הנוכחי של MULTIVERSX הוא $ 431.76M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 2.24M. ההיצע במחזור של EGLD הוא 28.56M, עם היצע כולל של 28560738. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 475.01M.

MULTIVERSX (EGLD) היסטוריית מחירים USD

עקוב אחר שינויי המחירים של MULTIVERSXהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -0.3999-2.58%
30 ימים$ -1.24-7.58%
60 ימים$ +2.03+15.50%
90 ימים$ -3.19-17.43%
MULTIVERSX שינוי מחיר היום

היום,EGLD רשם שינוי של $ -0.3999 (-2.58%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.

MULTIVERSX שינוי מחיר ל-30 יום

במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ -1.24 (-7.58%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.

MULTIVERSX שינוי מחיר ל-60 יום

הרחבת התצוגה ל-60 יום,EGLD ראה שינוי של $ +2.03 (+15.50%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.

MULTIVERSX שינוי מחיר ל-90 יום

בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ -3.19 (-17.43%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.

רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של MULTIVERSX (EGLD)?

בדוק את MULTIVERSX עמוד היסטוריית המחירים עכשיו.

מה זהMULTIVERSX (EGLD)

Multiversx is a distributed transactional computation protocol which relies on a sharded state architecture and a secure Proof of Stake consensus mechanism. While most other blockchain networks require custom hardware and high energy consumption, Multiversx runs on average computers. By employing sharding, a method of parallelizing data & transactions processing, Multiversx performance will scale up with the number of computers joining the network, reaching more than 100,000 transactions per second while growing increasingly decentralized.

MULTIVERSX זמין ב-MEXC, ומספק לך את הנוחות של רכישה, החזקה, העברה והחזקה של האסימון ישירות בפלטפורמה שלנו. בין אם אתה משקיע ותיק או חדש בעולם המטבעות הקריפטו, MEXC מציעה ממשק ידידותי למשתמש ומגוון כלים לניהול MULTIVERSXההשקעות שלך בצורה יעילה. למידע מפורט יותר על אסימון זה, אנו מזמינים אותך לבקר בדף ההיכרות של הנכס הדיגיטלי שלנו.

בנוסף, אתה יכול
- לבדוקEGLD את זמינות ההימורים כדי לראות כיצד תוכל לזכות בתגמולים
על ההחזקות שלך.- לקרוא ביקורות וניתוחים MULTIVERSXאודות בבלוג שלנו כדי להישאר מעודכן לגבי המגמות האחרונות בשוק ותובנות מומחים.

המשאבים המקיפים שלנו נועדו להפוך את חווית הקנייה שלךMULTIVERSX לחלקה ומושכלת, כדי להבטיח שיש לך את כל הכלים והידע הדרושים כדי להשקיע בביטחון.

MULTIVERSXתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה MULTIVERSX (EGLD) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות MULTIVERSX (EGLD) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור MULTIVERSX.

בדוק את MULTIVERSX תחזית המחיר עכשיו‏!

MULTIVERSX (EGLD) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של MULTIVERSX (EGLD) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על EGLD הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

איך לקנות MULTIVERSX (EGLD)

מחפש איך לקנותMULTIVERSX? התהליך פשוט וללא בעיות! אתה יכול בקלות לרכוש MULTIVERSXב-MEXC על ידי ביצוע המדריך שלנו שלב אחר שלב כיצד לקנות. אנו מספקים לך הוראות מפורטות ומדריכי וידאו, המדגימים כיצד להירשם ל-MEXC ולהשתמש באפשרויות התשלום השונות הנוחות הזמינות.

EGLD למטבעות מקומיים

1 MULTIVERSX(EGLD) ל VND
397,882.8
1 MULTIVERSX(EGLD) ל AUD
A$23.1336
1 MULTIVERSX(EGLD) ל GBP
11.1888
1 MULTIVERSX(EGLD) ל EUR
12.852
1 MULTIVERSX(EGLD) ל USD
$15.12
1 MULTIVERSX(EGLD) ל MYR
RM63.504
1 MULTIVERSX(EGLD) ל TRY
619.7688
1 MULTIVERSX(EGLD) ל JPY
¥2,222.64
1 MULTIVERSX(EGLD) ל ARS
ARS$20,295.2736
1 MULTIVERSX(EGLD) ל RUB
1,220.3352
1 MULTIVERSX(EGLD) ל INR
1,323.3024
1 MULTIVERSX(EGLD) ל IDR
Rp243,870.9336
1 MULTIVERSX(EGLD) ל KRW
20,999.8656
1 MULTIVERSX(EGLD) ל PHP
856.548
1 MULTIVERSX(EGLD) ל EGP
￡E.733.4712
1 MULTIVERSX(EGLD) ל BRL
R$81.648
1 MULTIVERSX(EGLD) ל CAD
C$20.8656
1 MULTIVERSX(EGLD) ל BDT
1,839.4992
1 MULTIVERSX(EGLD) ל NGN
23,119.236
1 MULTIVERSX(EGLD) ל COP
$60,480
1 MULTIVERSX(EGLD) ל ZAR
R.265.6584
1 MULTIVERSX(EGLD) ל UAH
626.724
1 MULTIVERSX(EGLD) ל VES
Bs2,116.8
1 MULTIVERSX(EGLD) ל CLP
$14,500.08
1 MULTIVERSX(EGLD) ל PKR
Rs4,286.8224
1 MULTIVERSX(EGLD) ל KZT
8,089.8048
1 MULTIVERSX(EGLD) ל THB
฿490.0392
1 MULTIVERSX(EGLD) ל TWD
NT$460.5552
1 MULTIVERSX(EGLD) ל AED
د.إ55.4904
1 MULTIVERSX(EGLD) ל CHF
Fr12.096
1 MULTIVERSX(EGLD) ל HKD
HK$118.0872
1 MULTIVERSX(EGLD) ל AMD
֏5,788.5408
1 MULTIVERSX(EGLD) ל MAD
.د.م136.08
1 MULTIVERSX(EGLD) ל MXN
$280.6272
1 MULTIVERSX(EGLD) ל SAR
ريال56.7
1 MULTIVERSX(EGLD) ל PLN
55.0368
1 MULTIVERSX(EGLD) ל RON
лв65.1672
1 MULTIVERSX(EGLD) ל SEK
kr143.9424
1 MULTIVERSX(EGLD) ל BGN
лв25.2504
1 MULTIVERSX(EGLD) ל HUF
Ft5,133.996
1 MULTIVERSX(EGLD) ל CZK
317.0664
1 MULTIVERSX(EGLD) ל KWD
د.ك4.6116
1 MULTIVERSX(EGLD) ל ILS
50.8032
1 MULTIVERSX(EGLD) ל AOA
Kz13,782.9384
1 MULTIVERSX(EGLD) ל BHD
.د.ب5.70024
1 MULTIVERSX(EGLD) ל BMD
$15.12
1 MULTIVERSX(EGLD) ל DKK
kr96.3144
1 MULTIVERSX(EGLD) ל HNL
L395.8416
1 MULTIVERSX(EGLD) ל MUR
690.0768
1 MULTIVERSX(EGLD) ל NAD
$265.0536
1 MULTIVERSX(EGLD) ל NOK
kr152.2584
1 MULTIVERSX(EGLD) ל NZD
$25.704
1 MULTIVERSX(EGLD) ל PAB
B/.15.12
1 MULTIVERSX(EGLD) ל PGK
K63.8064
1 MULTIVERSX(EGLD) ל QAR
ر.ق54.8856
1 MULTIVERSX(EGLD) ל RSD
дин.1,513.512

MULTIVERSX מַשׁאָב

למובן מעמיק יותר של MULTIVERSX, שקול לחקור משאבים נוספים כגון הלבנה, אתר רשמי ופרסומים אחרים:

נייר לבן
האתרMULTIVERSX הרשמי
חסום סייר

אנשים שואלים גם: שאלות נוספות על MULTIVERSX

כמה שווה MULTIVERSX (EGLD) היום?
החי EGLDהמחיר ב USD הוא 15.12 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי EGLD ל USD?
המחיר הנוכחי של EGLD ל USD הוא $ 15.12. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של MULTIVERSX?
שווי השוק של EGLD הוא $ 431.76M USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של EGLD?
ההיצע במחזור של EGLD הוא 28.56M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של EGLD?
‏‏EGLD השיג מחיר שיא (ATH) של 542.5796223449056 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של EGLD?
EGLD ‏‏רשם מחירATL של 6.54362957 USD.
מהו נפח המסחר של EGLD?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור EGLD הוא $ 2.24M USD.
האם EGLD יעלה השנה?
EGLD ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את EGLD תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 22:37:34 (UTC+8)

כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.

EGLD-ל-USD מחשבון

סְכוּם

EGLD
EGLD
USD
USD

1 EGLD = 15.12 USD

מסחרEGLD

USDTEGLD
$15.1
$15.1$15.1
-2.64%

הצטרף ל-MEXC היום

-- עמלת ייצור ספוט,-- עמלת ייצור ספוט,
--עמלת ייצור עתיד, --עמלת ייצור עתיד