SPACE ID (ID) המחיר בזמן אמת של הוא $ 0.16. במהלך 24 השעות האחרונות, ID נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.1574 לבין שיא של $ 0.1688, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. IDהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 1.829245193291274, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.1348710561542328.
מבחינת ביצועים לטווח קצר, ID השתנה ב -0.56% במהלך השעה האחרונה, -0.80% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+0.12% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.
SPACE ID (ID) מידע שוק
שווי השוק הנוכחי של SPACE ID הוא $ 175.97M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 1.05M. ההיצע במחזור של ID הוא 1.10B, עם היצע כולל של 1995195090.733769. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 320.00M.
SPACE ID (ID) היסטוריית מחירים USD
עקוב אחר שינויי המחירים של SPACE IDהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:
תְקוּפָה
לשנות (USD)
לשנות (%)
הַיוֹם
$ -0.00129
-0.80%
30 ימים
$ -0.0295
-15.57%
60 ימים
$ +0.0099
+6.59%
90 ימים
$ -0.0429
-21.15%
SPACE ID שינוי מחיר היום
היום,ID רשם שינוי של $ -0.00129 (-0.80%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.
SPACE ID שינוי מחיר ל-30 יום
במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ -0.0295 (-15.57%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.
SPACE ID שינוי מחיר ל-60 יום
הרחבת התצוגה ל-60 יום,ID ראה שינוי של $ +0.0099 (+6.59%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.
SPACE ID שינוי מחיר ל-90 יום
בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ -0.0429 (-21.15%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.
רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של SPACE ID (ID)?
SPACE ID is building a universal name service network with a one-stop identity platform to discover, register, trade, and manage Web3 domains. It also includes a Web3 Name SDK & API for developers across blockchains and provides a multi-chain name service for everyone to easily build and create a Web3 identity.
