עוד על ID

ID מידע על מחיר

ID מסמך לבן

ID אתר רשמי

ID טוקניומיקה

ID תחזית מחיר

ID היסטוריה

ID מדריך קנייה

IDממיר מטבעות לפיאט

ID ספוט

טרום שוק

להרוויח

איירדרופ+

חדשות

בלוג

ללמוד

SPACE ID סֵמֶל

SPACE ID מְחִיר(ID)

1 ID ל USDמחיר חי:

$0.16
$0.16$0.16
-0.80%1D
USD
SPACE ID (ID) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 17:57:37 (UTC+8)

SPACE ID (ID) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0.1574
$ 0.1574$ 0.1574
24 שעות נמוך
$ 0.1688
$ 0.1688$ 0.1688
גבוה 24 שעות

$ 0.1574
$ 0.1574$ 0.1574

$ 0.1688
$ 0.1688$ 0.1688

$ 1.829245193291274
$ 1.829245193291274$ 1.829245193291274

$ 0.1348710561542328
$ 0.1348710561542328$ 0.1348710561542328

-0.56%

-0.80%

+0.12%

+0.12%

SPACE ID (ID) המחיר בזמן אמת של הוא $ 0.16. במהלך 24 השעות האחרונות, ID נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.1574 לבין שיא של $ 0.1688, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. IDהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 1.829245193291274, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.1348710561542328.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, ID השתנה ב -0.56% במהלך השעה האחרונה, -0.80% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+0.12% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

SPACE ID (ID) מידע שוק

No.256

$ 175.97M
$ 175.97M$ 175.97M

$ 1.05M
$ 1.05M$ 1.05M

$ 320.00M
$ 320.00M$ 320.00M

1.10B
1.10B 1.10B

2,000,000,000
2,000,000,000 2,000,000,000

1,995,195,090.733769
1,995,195,090.733769 1,995,195,090.733769

54.98%

ETH

שווי השוק הנוכחי של SPACE ID הוא $ 175.97M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 1.05M. ההיצע במחזור של ID הוא 1.10B, עם היצע כולל של 1995195090.733769. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 320.00M.

SPACE ID (ID) היסטוריית מחירים USD

עקוב אחר שינויי המחירים של SPACE IDהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -0.00129-0.80%
30 ימים$ -0.0295-15.57%
60 ימים$ +0.0099+6.59%
90 ימים$ -0.0429-21.15%
SPACE ID שינוי מחיר היום

היום,ID רשם שינוי של $ -0.00129 (-0.80%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.

SPACE ID שינוי מחיר ל-30 יום

במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ -0.0295 (-15.57%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.

SPACE ID שינוי מחיר ל-60 יום

הרחבת התצוגה ל-60 יום,ID ראה שינוי של $ +0.0099 (+6.59%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.

SPACE ID שינוי מחיר ל-90 יום

בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ -0.0429 (-21.15%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.

רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של SPACE ID (ID)?

בדוק את SPACE ID עמוד היסטוריית המחירים עכשיו.

מה זהSPACE ID (ID)

SPACE ID is building a universal name service network with a one-stop identity platform to discover, register, trade, and manage Web3 domains. It also includes a Web3 Name SDK & API for developers across blockchains and provides a multi-chain name service for everyone to easily build and create a Web3 identity.

SPACE ID זמין ב-MEXC, ומספק לך את הנוחות של רכישה, החזקה, העברה והחזקה של האסימון ישירות בפלטפורמה שלנו. בין אם אתה משקיע ותיק או חדש בעולם המטבעות הקריפטו, MEXC מציעה ממשק ידידותי למשתמש ומגוון כלים לניהול SPACE IDההשקעות שלך בצורה יעילה. למידע מפורט יותר על אסימון זה, אנו מזמינים אותך לבקר בדף ההיכרות של הנכס הדיגיטלי שלנו.

בנוסף, אתה יכול
- לבדוקID את זמינות ההימורים כדי לראות כיצד תוכל לזכות בתגמולים
על ההחזקות שלך.- לקרוא ביקורות וניתוחים SPACE IDאודות בבלוג שלנו כדי להישאר מעודכן לגבי המגמות האחרונות בשוק ותובנות מומחים.

המשאבים המקיפים שלנו נועדו להפוך את חווית הקנייה שלךSPACE ID לחלקה ומושכלת, כדי להבטיח שיש לך את כל הכלים והידע הדרושים כדי להשקיע בביטחון.

SPACE IDתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה SPACE ID (ID) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות SPACE ID (ID) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור SPACE ID.

בדוק את SPACE ID תחזית המחיר עכשיו‏!

SPACE ID (ID) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של SPACE ID (ID) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על ID הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

איך לקנות SPACE ID (ID)

מחפש איך לקנותSPACE ID? התהליך פשוט וללא בעיות! אתה יכול בקלות לרכוש SPACE IDב-MEXC על ידי ביצוע המדריך שלנו שלב אחר שלב כיצד לקנות. אנו מספקים לך הוראות מפורטות ומדריכי וידאו, המדגימים כיצד להירשם ל-MEXC ולהשתמש באפשרויות התשלום השונות הנוחות הזמינות.

ID למטבעות מקומיים

1 SPACE ID(ID) ל VND
4,210.4
1 SPACE ID(ID) ל AUD
A$0.2464
1 SPACE ID(ID) ל GBP
0.1184
1 SPACE ID(ID) ל EUR
0.136
1 SPACE ID(ID) ל USD
$0.16
1 SPACE ID(ID) ל MYR
RM0.672
1 SPACE ID(ID) ל TRY
6.5584
1 SPACE ID(ID) ל JPY
¥23.52
1 SPACE ID(ID) ל ARS
ARS$211.36
1 SPACE ID(ID) ל RUB
12.8944
1 SPACE ID(ID) ל INR
14.0096
1 SPACE ID(ID) ל IDR
Rp2,622.9504
1 SPACE ID(ID) ל KRW
222.2208
1 SPACE ID(ID) ל PHP
9.0768
1 SPACE ID(ID) ל EGP
￡E.7.76
1 SPACE ID(ID) ל BRL
R$0.8704
1 SPACE ID(ID) ל CAD
C$0.2208
1 SPACE ID(ID) ל BDT
19.2864
1 SPACE ID(ID) ל NGN
244.2736
1 SPACE ID(ID) ל COP
$640
1 SPACE ID(ID) ל ZAR
R.2.8064
1 SPACE ID(ID) ל UAH
6.5536
1 SPACE ID(ID) ל VES
Bs22.4
1 SPACE ID(ID) ל CLP
$153.44
1 SPACE ID(ID) ל PKR
Rs44.9936
1 SPACE ID(ID) ל KZT
85.2416
1 SPACE ID(ID) ל THB
฿5.1904
1 SPACE ID(ID) ל TWD
NT$4.872
1 SPACE ID(ID) ל AED
د.إ0.5872
1 SPACE ID(ID) ל CHF
Fr0.128
1 SPACE ID(ID) ל HKD
HK$1.2496
1 SPACE ID(ID) ל AMD
֏60.5824
1 SPACE ID(ID) ל MAD
.د.م1.4352
1 SPACE ID(ID) ל MXN
$2.9824
1 SPACE ID(ID) ל SAR
ريال0.6
1 SPACE ID(ID) ל PLN
0.5824
1 SPACE ID(ID) ל RON
лв0.6912
1 SPACE ID(ID) ל SEK
kr1.5248
1 SPACE ID(ID) ל BGN
лв0.2672
1 SPACE ID(ID) ל HUF
Ft54.384
1 SPACE ID(ID) ל CZK
3.3568
1 SPACE ID(ID) ל KWD
د.ك0.0488
1 SPACE ID(ID) ל ILS
0.5408
1 SPACE ID(ID) ל AOA
Kz145.8512
1 SPACE ID(ID) ל BHD
.د.ب0.06032
1 SPACE ID(ID) ל BMD
$0.16
1 SPACE ID(ID) ל DKK
kr1.0208
1 SPACE ID(ID) ל HNL
L4.1488
1 SPACE ID(ID) ל MUR
7.3024
1 SPACE ID(ID) ל NAD
$2.7968
1 SPACE ID(ID) ל NOK
kr1.6176
1 SPACE ID(ID) ל NZD
$0.272
1 SPACE ID(ID) ל PAB
B/.0.16
1 SPACE ID(ID) ל PGK
K0.6688
1 SPACE ID(ID) ל QAR
ر.ق0.5776
1 SPACE ID(ID) ל RSD
дин.16.0336

SPACE ID מַשׁאָב

למובן מעמיק יותר של SPACE ID, שקול לחקור משאבים נוספים כגון הלבנה, אתר רשמי ופרסומים אחרים:

נייר לבן
האתרSPACE ID הרשמי
חסום סייר

אנשים שואלים גם: שאלות נוספות על SPACE ID

כמה שווה SPACE ID (ID) היום?
החי IDהמחיר ב USD הוא 0.16 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי ID ל USD?
המחיר הנוכחי של ID ל USD הוא $ 0.16. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של SPACE ID?
שווי השוק של ID הוא $ 175.97M USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של ID?
ההיצע במחזור של ID הוא 1.10B USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של ID?
‏‏ID השיג מחיר שיא (ATH) של 1.829245193291274 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של ID?
ID ‏‏רשם מחירATL של 0.1348710561542328 USD.
מהו נפח המסחר של ID?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור ID הוא $ 1.05M USD.
האם ID יעלה השנה?
ID ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את ID תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 17:57:37 (UTC+8)

SPACE ID (ID) עדכונים חשובים מהתעשייה

זְמַן (UTC+8)סוּגמֵידָע
08-25 09:45:00עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו
08-25 05:44:00עדכוני תעשייה
ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$
08-24 19:48:00עדכוני תעשייה
נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה
08-24 03:20:00עדכוני תעשייה
סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות
08-24 02:09:00עדכוני תעשייה
מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה
08-24 02:00:00תובנות מומחים
פאוול: שינוי במאזן הסיכונים עשוי לדרוש התאמת מדיניות

חדשות חמות

מה זה אולטו פייננס? 5 דרכים להרוויח נקודות ולהתקדם במוסדי התחבורה

אולטו פייננס צצה כמוביל בגשר בין רשתות, boasting אבטחת רמת AA ומבצע 90% מעסקאות בין רשתות בפחות מ-30 שניות. מערכת הנקודות שלה מעודדת השתתפות משתמשים ומניחה את היסודות לאירועים עתידיים פוטנציאליים והזדמנויות לרווח כפול.

August 22, 2025

什么是Camp Network(CAMP)？为 AI 代理打造的自治 IP 区块链网络

Camp Network（CAMP）是面向“自治 IP”时代的 Layer-1 区块链，为 AI 代理提供用户自有身份与可变现数据，支持来源证明与代币激励。

August 21, 2025

איך לקנות YZY ב-MEXC: מדריך מפורט

מאמר זה מספק למשקיעים מדריך מערכת מהיר לרכישה ובן של YZY, הכולל לא רק את כל תהליך ההתקשרות, ההפקדות, המסחר בבורסה ובחוזים, אלא גם מציג שיטות מתקדמות כגון מסחר P2P והפקדות, כדי לסייע למשתמשים לנהל ולהגביר את נכסיהם בצורה גמישה. המאמר מדגיש גם אסטרטגיות של אבטחת חשבונות והגנה על החזקות ארוכות טווח, כדי לוודא שמשקיעים יכולים לשלב בין רווחיות לניהול סיכונים כאשר הם משתתפים בטרנד YZY.

August 21, 2025
הצג עוד

כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.

ID-ל-USD מחשבון

סְכוּם

ID
ID
USD
USD

1 ID = 0.16 USD

מסחרID

USDTID
$0.16
$0.16$0.16
-0.86%

הצטרף ל-MEXC היום

-- עמלת ייצור ספוט,-- עמלת ייצור ספוט,
--עמלת ייצור עתיד, --עמלת ייצור עתיד